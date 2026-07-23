Ce se schimbă la pensii în 2026. Persoanele care au lucrat după data de 1 aprilie 2001 își au stagiul de cotizare și punctajul pentru pensie stabilite exclusiv pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege, atrag atenția reprezentanții Casei de Pensii.

Cei care doresc să verifice datele înregistrate în sistemul public de pensii pot solicita de la Casa Județeană de Pensii de domiciliu o adeverință care cuprinde stagiul de cotizare și informațiile existente în evidențele instituției.

În situația în care apar neconcordanțe între datele înscrise în adeverință și activitatea desfășurată ori veniturile realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului sau fostului angajator pentru verificarea și clarificarea situației.

Dacă sunt identificate erori, omisiuni sau lipsuri în declarațiile depuse, angajatorul sau plătitorul de venit are obligația legală de a transmite declarații rectificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții Casei de Pensii subliniază că instituția utilizează exclusiv datele declarate de angajatori și nu poate modifica din proprie inițiativă informațiile existente în evidențe.

„Verificarea din timp a datelor privind stagiul de cotizare poate contribui la evitarea unor neclarități la stabilirea drepturilor de pensie”, transmit reprezentanții instituției.

Verificarea stagiului de cotizare devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce ne apropiem de momentul pensionării. Mulți angajați descoperă prea târziu că angajatorii nu au raportat corect perioadele lucrate sau veniturile obținute, ceea ce poate duce la o pensie mai mică decât cea la care ar avea dreptul.

Specialiștii recomandă ca verificarea să se facă periodic, nu doar cu puțin timp înainte de depunerea dosarului de pensie. O adeverință solicitată de la casa de pensii oferă o imagine clară asupra evidențelor actuale. Dacă apar diferențe, contactarea angajatorului este primul pas obligatoriu.

În cazul în care angajatorul nu răspunde sau refuză să rectifice declarațiile, persoana afectată poate sesiza Casa de Pensii sau chiar instanța de judecată. Rectificarea declarațiilor este o obligație legală a angajatorului, iar nerespectarea ei poate atrage sancțiuni.

În contextul actual, în care tot mai mulți români se apropie de vârsta de pensionare, verificarea stagiului de cotizare reprezintă o măsură de precauție esențială. O eroare necorectată la timp poate duce la pierderea unor drepturi financiare importante pe termen lung. Experții recomandă ca fiecare contribuabil să își monitorizeze activ evidențele din sistemul public de pensii pentru a evita surprizele neplăcute la momentul retragerii din activitate.