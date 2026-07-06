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Cât recuperezi, de fapt, din banii cu care contribui la pensie? Realitatea e dezamăgitoare

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Cât recuperezi, de fapt, din banii cu care contribui la pensie? Realitatea e dezamăgitoareSărăcie. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Unul dintre cele mai frecvente întrebări ale românilor care contribuie la sistemul public de pensii este: „Cât voi primi înapoi din banii pe care îi plătesc acum?” Răspunsul, bazat pe calcule și statistici actuale, este departe de a fi încurajator.

Nu primești nici jumătate înapoi din ce dai la pensie

În România, sistemul de pensii funcționează pe principiul „repartiție” (PAYG): contribuțiile de astăzi ale salariaților plătesc pensiile actualilor pensionari. Nu există un cont individual în care să se acumuleze banii, așa cum se întâmplă în sistemele private.

Potrivit estimărilor specialiștilor, un contribuabil mediu își recuperează doar 40-45% din valoarea reală a contribuțiilor plătite pe parcursul vieții active, ajustate cu inflația. Cu alte cuvinte, din fiecare 100 de lei plătiți la bugetul de pensii, pensionarul primește înapoi aproximativ 40-45 de lei pe toată perioada de pensionare.

Câți bani plătești de fapt, pentru pensie

De exemplu, o persoană cu un salariu net lunar de 5.000 lei, care contribuie timp de 35 de ani, varsă la stat în jur de 500.000 - 550.000 lei (doar CAS). Sunt bani de un apartament în București.

La pensie, în condițiile actuale, ar putea primi o pensie netă între 2.200 și 2.800 lei, ceea ce înseamnă o rată de recuperare de aproximativ 42%.

Situația este explicată de mai mulți factori: speranța de viață la pensie (în medie 18-22 ani), creșterea lentă a valorii punctului de pensie, deficitul cronic al bugetului de pensii și numărul mare de pensionari raportat la contribuabili.

Specialiștii atrag atenția că fără reforme structurale majore, rata de recuperare riscă să scadă și mai mult în următoarele decenii, pe fondul îmbătrânirii populației.

Ce poți face pentru a îmbunătăți situația?

  • Contribuie cât mai mult și cât mai continuu (35 de ani de stagiu complet).
  • Profită de Pilonul II (pensia obligatorie privată) – aici banii sunt ai tăi și se acumulează.
  • Economisește suplimentar prin Pilonul III, depozite, investiții sau imobiliare.

Pensia publică din România nu a fost concepută ca un plan de economisire personal, ci ca un sistem de „solidaritate”. Din acest motiv, este esențial ca fiecare salariat să își construiască independent o a doua și o a treia sursă de venit pentru bătrânețe.

În lipsa unor reforme profunde, pensia de stat va rămâne mai degrabă un ajutor de bază, nu un înlocuitor al veniturilor din timpul vieții active.

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