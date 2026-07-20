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Plata pensiei. Situațiile în care se schimbă modalitatea de livrare a banilor

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Plata pensiei. Situațiile în care se schimbă modalitatea de livrare a banilor Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Internarea într-un spital sau mutarea într-un cămin pentru persoane vârstnice nu înseamnă că plata pensiei este suspendată. Drepturile de pensie continuă să fie acordate, însă modalitatea în care banii ajung la beneficiar depinde de opțiunea de plată aleasă și de posibilitatea acestuia de a încasa pensia, potrivit informațiilor de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cine poate ridica pensia, ce se întâmplă dacă poștașul nu îl găsește pe titular acasă sau dacă persoana rămâne internată mai multe luni.

Pensia continuă să fie plătită

Legea pensiilor nu prevede suspendarea plății doar pentru că un pensionar este internat într-o unitate medicală sau într-un centru rezidențial. Pensionarul își păstrează drepturile, iar Casa Națională de Pensii Publice continuă plata în aceleași condiții stabilite anterior.

Există însă diferențe importante în funcție de modul în care este încasată pensia.

Ce se întâmplă dacă pensia este virată pe card

Pentru pensionarii care au optat pentru plata prin cont bancar, situația este simplă. Pensia este virată în continuare în contul beneficiarului, chiar dacă acesta este internat în spital sau locuiește temporar într-un cămin de bătrâni.

Banii pot fi utilizați ulterior de titular sau, dacă este cazul, de persoana care are drept legal să administreze contul, potrivit legislației bancare și civile.

Dacă pensia este adusă de Poșta Română

În cazul în care pensia este plătită prin Poșta Română, poștașul se deplasează la domiciliul declarat.

Dacă pensionarul nu este găsit acasă deoarece este internat, factorul poștal lasă un aviz. Drepturile bănești pot fi ridicate ulterior de la oficiul poștal, în termenul prevăzut de procedurile Poștei Române.

În situația în care nici atunci pensia nu este ridicată, suma este returnată Casei Teritoriale de Pensii și poate fi solicitată ulterior pentru repunerea în plată.

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Cine poate încasa pensia în locul titularului

Atunci când pensionarul nu se poate deplasa sau este internat pentru o perioadă mai lungă, acesta poate desemna un mandatar. Mandatarul trebuie să dețină o procură specială autentificată, document prin care este împuternicit să încaseze pensia în numele beneficiarului.

Această soluție este utilizată frecvent în cazul persoanelor internate, al celor cu mobilitate redusă sau al pensionarilor care locuiesc în centre rezidențiale.

Se poate schimba modalitatea de plată

Dacă inițial pensia era distribuită prin Poșta Română, titularul poate solicita virarea acesteia într-un cont bancar. Mulți pensionari aleg această variantă după internare sau după mutarea într-un cămin pentru persoane vârstnice, deoarece elimină riscul ca plata să nu poată fi încasată la domiciliu.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii, împreună cu documentele necesare privind contul bancar.

Ce se întâmplă dacă internarea durează mai multe luni

Chiar și în cazul unei internări de lungă durată, pensia nu este suspendată doar din acest motiv. Important este ca beneficiarul sau reprezentantul său legal să poată încasa drepturile sau să solicite modificarea modalității de plată, dacă este necesar.

Când poate fi suspendată pensia

Suspendarea pensiei este posibilă doar în situațiile prevăzute expres de lege, cum ar fi decesul beneficiarului, neprezentarea unor documente obligatorii în anumite cazuri sau alte situații prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Internarea într-un spital sau într-un azil nu se numără printre aceste motive.

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