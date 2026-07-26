România avea în iunie 2026 un număr de 4.572.809 pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În spatele acestei medii se află însă diferențe importante între județe, cea mai mare pensie medie fiind înregistrată în Sectorul 1 al Capitalei, iar cea mai mică în județul Botoșani.

Diferența dintre cele două extreme este de 1.904 lei, ceea ce reflectă disparitățile economice și salariale acumulate în decursul mai multor decenii.

Nivelul pensiei este influențat în principal de contribuțiile plătite în timpul vieții active, dar și de specificul economic al fiecărei regiuni.

Sectorul 1 din București ocupă primul loc în clasamentul național, cu o pensie medie de 4.132 de lei. Pe următoarele poziții se află alte sectoare ale Capitalei, unde veniturile pensionarilor depășesc cu mult media națională.

Printre județele din afara Bucureștiului, Hunedoara se remarcă printr-o pensie medie de 3.496 de lei. Rezultatul este explicat prin tradiția în minerit și siderurgie, domenii în care salariile și contribuțiile la sistemul public de pensii au fost ridicate.

Și Gorj se află peste media națională, cu o pensie medie de 3.308 lei, influențată de activitatea din mineritul de cărbune și sectorul energetic. Galați și Prahova completează lista județelor cu pensii de peste 3.000 de lei, fiecare având o pensie medie de 3.019 lei, pe fondul dezvoltării industriei grele și al salariilor mai mari din aceste zone.

Conform datelor CNPP, clasamentul este următorul:

București – Sectorul 1: 4.132 lei;

București – Sectorul 6: 3.666 lei;

București – Sectorul 2: 3.617 lei;

București – Sectorul 3: 3.514 lei;

Hunedoara: 3.496 lei;

București – Sectorul 4: 3.488 lei;

Brașov: 3.331 lei;

Gorj: 3.308 lei;

București – Sectorul 5: 3.085 lei;

Constanța: 3.022 lei;

Galați: 3.019 lei;

Prahova: 3.019 lei;

Botoșani, la coada clasamentului național.

La polul opus se află județele în care salariile istorice au fost mai reduse, iar economia a avut o pondere mai mică a industriilor cu venituri ridicate.

Astfel, pensia medie este de:

Suceava: 2.360 lei;

Giurgiu: 2.290 lei;

Vaslui: 2.285 lei;

Vrancea: 2.274 lei;

Botoșani: 2.228 lei.

Botoșani rămâne județul cu cea mai mică pensie medie din România, valoarea fiind cu aproape 600 de lei sub media națională și cu aproape 1.900 de lei mai mică decât cea înregistrată în Sectorul 1 al Capitalei.

Specialiștii explică aceste decalaje prin nivelul salariilor pentru care s-au plătit contribuțiile la sistemul public de pensii pe parcursul vieții active.

În județele cu industrie dezvoltată, minerit, siderurgie sau producție de energie, angajații au beneficiat de salarii mai mari și, în multe cazuri, de încadrarea în grupe de muncă, ceea ce a influențat cuantumul pensiilor.

În schimb, județele cu o economie predominant agricolă sau cu mai puține investiții și locuri de muncă bine plătite au înregistrat contribuții mai reduse la sistemul public, aspect care se reflectă astăzi în nivelul pensiilor.