Schimbarea domiciliului sau a numelui nu înseamnă doar actualizarea cărții de identitate. Pentru pensionari, aceste modificări trebuie comunicate și Casei Teritoriale de Pensii, astfel încât plata pensiei și evidența dosarului să nu fie afectate.

În cazul schimbării domiciliului, mai ales dacă aceasta presupune mutarea într-un alt județ, dosarul de pensie trebuie transferat la noua casă teritorială de pensii. Procedura este stabilită de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), iar documentele necesare sunt puține.

Potrivit CNPP, dacă un pensionar își schimbă domiciliul dintr-un județ în altul sau din București într-un județ (și invers), dosarul de pensie se transferă la casa teritorială de pensii corespunzătoare noii adrese.

Pentru acest demers trebuie depuse:

-o cerere pentru transferul drepturilor de pensie; -actul de identitate din care rezultă noul domiciliu; -talonul de pensie.

Un aspect important este că, în baza Legii nr. 9/2023, pensionarii nu mai sunt obligați să aducă fotocopii ale documentelor. Dacă se prezintă cu actele în original, copiile sunt realizate gratuit de către instituție.

Mulți pensionari se tem că schimbarea domiciliului ar putea întârzia plata pensiei.

CNPP precizează însă că, după solicitarea transferului, casa teritorială de pensii unde se află dosarul continuă să plătească pensia, prin mandat poștal, la noua adresă, pentru încă trei luni calendaristice. În acest interval, dosarul este verificat și transferat către noua casă de pensii, care va prelua ulterior plata drepturilor.

Schimbarea numelui poate avea loc în urma căsătoriei, divorțului, unei hotărâri judecătorești sau pe cale administrativă.

După actualizarea actelor de identitate, pensionarul trebuie să informeze și Casa Teritorială de Pensii, pentru ca datele din dosarul de pensie să corespundă cu cele din evidențele de stare civilă și din cartea de identitate.

În practică, instituția poate solicita:

-o cerere de actualizare a datelor; -noul act de identitate; -documentul care dovedește schimbarea numelui, după caz, cum ar fi certificatul de căsătorie, certificatul de divorț, hotărârea judecătorească definitivă sau documentul emis în urma schimbării administrative a numelui.

Specialiștii recomandă ca modificările privind numele sau domiciliul să fie comunicate cât mai repede Casei de Pensii.

Neactualizarea datelor poate crea dificultăți în corespondența dintre instituție și beneficiar, în transmiterea unor decizii privind pensia, în transferul dosarului sau în efectuarea unor operațiuni administrative.

Actualizarea informațiilor este importantă și pentru utilizarea serviciilor electronice oferite de CNPP, unde datele de identificare trebuie să corespundă cu cele din actele oficiale.

Schimbarea domiciliului nu modifică automat contul în care este virată pensia.

În schimb, dacă pensionarul își schimbă banca sau dorește ca pensia să fie plătită într-un alt cont, trebuie să anunțe separat Casa Teritorială de Pensii și să depună documentele necesare pentru actualizarea datelor bancare.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice recomandă pensionarilor să anunțe cât mai repede orice modificare privind datele de identificare, inclusiv schimbarea domiciliului sau a numelui. În acest fel, dosarul de pensie rămâne actualizat, iar plata drepturilor și comunicarea cu instituția se desfășoară fără întârzieri sau alte probleme administrative.