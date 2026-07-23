Schimbarea domiciliului sau a reședinței poate aduce amenzi pentru șoferi, potrivit Codului Rutier, deși tendința în materia actelor de identitate este contrară acestei reglementări, iar noile cărți de identitate nici măcar nu mai precizează adresa.

Conform legislației românești, titularul trebuie să actualizeze adresa pe permisul de conducere și pe certificatul de înmatriculare (talon) în termen de maximum 90 de zile de la obținerea noului act de identitate.

Nerespectarea acestui termen poate atrage sancțiuni contravenționale. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 (Codul Rutier), conducerea unui vehicul cu documente care nu conțin adresa actuală de domiciliu este considerată o contravenție. Poliția Rutieră poate aplica o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, echivalentul a 2 sau 3 puncte amendă, adică 290 lei sau 435 lei.

Pe lângă amendă, polițistul are dreptul să rețină certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare până la prezentarea documentelor actualizate. Această măsură poate crea disconfort suplimentar, mai ales dacă șoferul este oprit într-un control de rutină.

Specialiștii recomandă ca actualizarea să se facă cât mai repede posibil după schimbarea buletinului. Procedura se desfășoară la Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) sau la sediile locale autorizate. Este necesară prezentarea actului de identitate nou, a permisului vechi, a talonului și a unei cereri completate. Taxele pentru eliberarea noilor documente sunt modeste, de obicei sub 50 de lei per document.

Actualizarea adresei este importantă nu doar pentru evitarea amenzii, ci și pentru corespondența oficială (amenzi, taxe, asigurări) și pentru situațiile de urgență. Mulți șoferi amână această formalitate, considerând-o nerelevantă, însă riscurile financiare și administrative pot apărea rapid.

În contextul creșterii numărului de controale rutiere, respectarea termenului de 90 de zile devine o măsură de precauție esențială. Experții recomandă ca proprietarii de autovehicule să verifice periodic valabilitatea documentelor și să țină evidența modificărilor de domiciliu.

Actualizarea la timp a permisului și a talonului evită nu doar amenzile, ci și eventuale complicații legale ulterioare.