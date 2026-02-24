Buletinul electronic nu va fi suficient în relațiile cu instituțiile. Vei avea nevoie de un document separat

Buletinul electronic nu mai afișează domiciliul pe document, iar românii trebuie să prezinte o adeverință separată în relația cu unele instituții. Actul poate fi obținut online sau de la ghișeu și este valabil șase luni, relatează România TV.

Introducerea cărții de identitate electronice a adus o schimbare importantă, anume adresa de domiciliu nu mai este imprimată pe document. Informația este stocată exclusiv pe cip, iar acest detaliu generează deja situații neprevăzute pentru unii titulari.

În practică, instituțiile care solicită dovada domiciliului nu pot verifica întotdeauna datele direct din sistem. În aceste cazuri, cetățenii trebuie să prezinte o adeverință separată care confirmă adresa.

Mai mulți români care au optat pentru noul buletin electronic spun că s-au confruntat cu dificultăți atunci când au avut nevoie să își dovedească domiciliul. Printre situațiile semnalate se numără deschiderea unui cont bancar, înscrierea copiilor la școală sau depunerea unor dosare la instituții publice.

„M-am trezit la bancă fără documentul necesar”, a declarat un ieșean de 34 de ani, care și-a făcut recent noua carte de identitate.

O tânără a povestit că a fost nevoită să își reprogrameze o întâlnire la notar după ce i s-a cerut dovada domiciliului. „Mi se pare un pas în plus care complică lucrurile”, a spus aceasta.

Pentru a face dovada adresei, titularii cărții de identitate electronice trebuie să obțină o adeverință de domiciliu. Documentul poate fi generat online, prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro, sau poate fi solicitat direct de la serviciile de evidență a persoanelor.

În cazul solicitării online, este necesar PIN-ul de patru cifre primit la ridicarea documentului. Fără acest cod, datele stocate pe cip nu pot fi accesate și nu poate fi emisă adeverința. Documentul descărcat de pe platformă are aceeași valoare juridică precum cel eliberat la ghișeu. Adeverința este valabilă șase luni de la data emiterii.

Cartea de identitate electronică reprezintă o alternativă la varianta simplă, fără cip. Documentul clasic va mai putea fi utilizat până la 3 august 2031.

Până la interconectarea completă a sistemelor digitale între instituții, adeverința de domiciliu rămâne necesară în numeroase proceduri administrative.