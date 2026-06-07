O simplă călătorie spre o nouă viață în München s-a transformat într-un coșmar legal pentru un cetățean român, după ce a fost oprit de vameșii germani în apropierea graniței cu Elveția.

Cazul, raportat de biroul vamal principal din Ulm (Hauptzollamt Ulm) și intens mediatizat de presa internațională, inclusiv de publicația Blick, readuce în prim-plan regulile stricte ale Uniunii Europene privind deținerea de numerar nedeclarat și introducerea de bunuri de valoare peste frontieră.

Incidentul a avut loc pe autostrada A96 (Autobahn 96), în zona localității Sigmarszell, un punct de tranzit monitorizat intens de echipele de control vamal din cauza afluxului de vehicule care intră în Germania dinspre teritoriul elvețian.

Românul, în vârstă de 36 de ani, se afla la volanul unui microbuz de închiriat înmatriculat în Elveția. În momentul în care a fost interceptat de agenții vamali, acesta a oferit o explicație aparent de necontestat. Transporta câteva obiecte personale, deoarece se muta cu locuința și serviciul în München.

Deși povestea părea plauzibilă la prima vedere, inspectorii germani au decis să supună vehiculul unei verificări amănunțite. Primele nereguli au ieșit la iveală rapid, în momentul deschiderii bagajelor.

Vameșii au descoperit un laptop MacBook și un televizor cu tehnologie LED. Valoarea cumulată a celor două dispozitive electronice depășea 1.500 de euro. Bunurile proveneau din afara spațiului comunitar (Elveția) și nu fuseseră declarate oficial la punctul de intrare în Uniunea Europeană.

În momentul în care a fost chestionat cu privire la sumele de bani deținute asupra sa, bărbatul a încercat să ascundă situația, declarând ferm că are doar 5.600 de euro, schimbați în franci elvețieni.

Rutina controlului a demonstrat însă contrariul. Ascunși în două compartimente complet diferite ale microbuzului, în torpedou și printre restul bagajelor de cală, vameșii au dat peste pachete groase de bancnote.

Suma totală confiscată se ridică la aproape 50.000 de euro, fiind compusă din 25.200 de euro în franci elvețieni și alți 24.700 de euro în numerar. Românul a oferit o cifră de aproape nouă ori mai mică decât realitatea, încălcând flagrant normele de control.

Ce obligații legale ai. Potrivit legislației europene în vigoare, aplicată cu strictețe de autoritățile din Germania, orice persoană fizică are obligația legală de a declara în scris sumele de minimum 10.000 de euro în numerar. Sau echivalentul în alte valute/titluri de valoare atunci când intră sau părăsește spațiul UE.

Transportul unor sume mari de bani nu este ilegal în sine. Infracțiunea sau contravenția apare în momentul în care sumele sunt tăinuite, ascunse în structura mașinii sau când se oferă declarații mincinoase în fața autorităților.

Nedeclararea corectă atrage automat suspiciuni grave de spălare de bani, evaziune fiscală sau finanțare a unor activități ilicite.

Consecințele legale au fost imediate și extrem de dure pentru șoferul român. Pe numele său, autoritățile germane de la Hauptzollamt Ulm au deschis două proceduri judiciare distincte.

O procedură contravențională pentru declararea falsă și nedeclararea sumelor de numerar deținute la trecerea frontierei. Un dosar penal penal sub suspiciunea de evaziune fiscală, cauzat de introducerea ilegală în UE a celor două aparate electronice de valoare (MacBook și televizor LED).

Bărbatul a fost obligat să achite pe loc taxele vamale de import aferente aparaturii, calculate la aproximativ 330 de euro, pentru a i se permite să își continue drumul. Totuși, întreaga sumă de 50.000 de euro a fost reținută temporar și pusă sub sechestru de statul german.

Banii vor rămâne în custodia autorităților până când românul va putea demonstra, cu documente justificative clare și legale, proveniența exactă a acestor fonduri, scrie Blick.

Punctul de trecere Sigmarszell de pe autostrada A96 rămâne un punct fierbinte pe harta controalelor germane, unde șoferii care vin din Elveția sunt verificați frecvent pentru nedeclararea bunurilor și a lichidităților.