Permisul se suspendă pentru amenzi neachitate, din 25 august

Șoferii care lasă neachitate amenzile rutiere timp de 90 de zile vor putea rămâne fără permisul de conducere, potrivit unui mecanism nou care va deveni aplicabil peste o lună. Perioada de suspendare va fi stabilită în funcție de valoarea datoriei: pentru fiecare 50 de lei neachitați va fi aplicată câte o zi de suspendare.

Procedura a fost introdusă prin OUG 7/2026, iar regulile de aplicare au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului 530/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 9 iulie și stabilește că mecanismul va intra în vigoare pe 25 august.

După ce procesul-verbal de contravenție este înmânat sau comunicat, șoferul are la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Dacă suma nu este plătită integral până la expirarea termenului, organul fiscal local va calcula perioada de suspendare în funcție de valoarea rămasă de achitat.

Sumele mai mici de 50 de lei nu sunt luate în calcul la stabilirea duratei. Astfel:

o datorie de 500 de lei înseamnă 10 zile de suspendare;

pentru 750 de lei neachitați, suspendarea va dura 15 zile;

o restanță de 1.500 de lei duce la suspendarea dreptului de a conduce timp de 30 de zile.

Plățile parțiale efectuate în cele 90 de zile sunt scăzute din valoarea datoriei înainte de calcularea perioadei de suspendare.

După împlinirea termenului de plată, organul fiscal local are două zile lucrătoare pentru a introduce datele în sistemul informatic PatrimVen.

Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea perioadei de 90 de zile și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite. Informațiile sunt transmise electronic către Sistemul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, administrat de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Înainte de aplicarea măsurii, administrația fiscală locală trebuie să emită o somație de plată. Documentul va include valoarea amenzii, suma restantă, data expirării termenului de 90 de zile, avertismentul privind suspendarea permisului, precum și data și ora la care măsura începe și încetează.

Formularul standard va fi aprobat prin ordin al ministrului Dezvoltării.

Dacă șoferul achită integral amenda după ce suspendarea a început, autoritatea fiscală trebuie să transmită în PatrimVen informația privind redobândirea dreptului de a conduce în cel mult două zile lucrătoare.

Prin urmare, efectuarea plății nu înseamnă automat că persoana poate reveni imediat la volan. Este necesar ca plata să fie înregistrată, iar suspendarea să fie eliminată din sistem.

Dacă se constată că amenda fusese plătită înainte de expirarea celor 90 de zile, dar plata nu fusese înregistrată, suspendarea trebuie revocată. În cazul unei plăți parțiale, durata măsurii va fi recalculată în funcție de suma rămasă.

Data de 25 august marchează începutul aplicării noului mecanism. Deoarece fiecare șofer beneficiază de un termen de 90 de zile pentru plata amenzii, primele suspendări în baza acestei proceduri ar urma să fie dispuse ulterior, după expirarea termenului și după cele două zile lucrătoare necesare actualizării sistemelor.

Regula se aplică titularilor permiselor eliberate de autoritățile române și amenzilor primite pentru abateri comise în calitate de conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

Noua măsură nu trebuie confundată cu regula intrată în vigoare pe 27 martie 2026. Șoferii care au permisul suspendat și cer reducerea perioadei trebuie să dovedească faptul că și-au achitat toate amenzile rutiere datorate, nu doar sancțiunea care a dus la suspendarea permisului.