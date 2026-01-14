Politica

Fără permis din cauza amenzilor neplătite. Noi măsuri din proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor statului

Fără permis din cauza amenzilor neplătite. Noi măsuri din proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor statului
Ministerul Dezvoltării a lansat marți seară în dezbatere publică un proiect de lege pentru reducerea cheltuielilor administrației publice, care prevede reorganizarea instituțiilor, reducerea personalului, modificarea amenzilor rutiere, majorarea impozitelor pe clădiri ilegale și reglementarea mai strictă a jocurilor de noroc.

Proiectul de lege introduce majorări de amenzi și permisul suspendat pentru cele neplătite

Proiectul prevede majorarea amenzilor contravenționale cu 30% după 3 luni și cu încă 30% după 6 luni de întârziere, iar șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile vor avea permisul suspendat. Suspendarea poate fi redusă doar dacă sunt achitate toate datoriile către bugetul local.

Operatorii de jocuri de noroc vor avea nevoie de acordul primăriilor, autorizațiile urmând să fie reînnoite anual, iar consiliile locale vor putea delimita zone și stabili taxe în funcție de suprafață. Proiectul stabilește și un număr maxim de polițiști locali, iar localitățile sub 4.500 de locuitori vor putea avea poliție locală doar dacă o finanțează integral din venituri proprii.

Proiectul de reducere a cheltuielilor administrației publice prevede tăieri de personal și economii semnificative

Proiectul prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală, fără afectarea salariilor de bază, prin reorganizare, diminuarea sporurilor și desființarea unor posturi. La nivel local, autoritățile vor trebui să reducă, în medie, 10% din posturile ocupate, măsura fiind legată de angajamentul României de a menține deficitul bugetar sub 3% din PIB până în 2031.

Mii de locuri de muncă vacante într-o țară din UE. Domeniile în care se caută angajați
Schema prin care se evită impozitul pe mașini. Cum funcționează la nivel local
concedieri

concedieri /sursa foto: dreamstime.com

Ministerul estimează economii de 3,367 miliarde de lei în 2026 și de 5,765 miliarde anual între 2027 și 2030. Proiectul introduce mandate de 3 ani pentru înalții funcționari publici, rotații și evaluări multianuale, și reduce cabinetele demnitarilor: premierul va avea 5 posturi, iar primarul general al Capitalei 4, față de 9 și 6 în prezent.

Impozitul pe clădirile ilegale va fi majorat, autoritățile putând folosi tehnologii pentru identificare

Proiectul de lege prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădirile construite fără autorizație, pentru o perioadă de cinci ani, ca măsură de creștere a veniturilor locale.

Autoritățile vor putea folosi imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate, imaginile putând fi utilizate ca probe în aplicarea sancțiunilor fiscale.

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

