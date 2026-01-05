Social

Valul de concedieri ar urma să continue și în acest an. Care sunt domeniile grav afectate 

Concediere. Sursa foto: dreamstime.com
Aproape 12.000 de angajați au fost concediați anul trecut, un nivel dublu față de 2024, iar tendința este așteptată să continue și în acest an. Cele mai afectate domenii sunt IT-ul, call-centerele și industria auto, potrivit Observator News.

Concedieri în IT, în special în rândul angajaților juniori

În IT sunt așteptate concedieri mai ales în rândul angajaților juniori, deoarece o parte din activitatea lor poate fi făcută de inteligența artificială. Specialiștii aflați la vârful domeniului sunt, în mare parte, feriți de concedieri.

„IT-ul suferă de 3 ani, nu ştiu ce să zic. Domeniul IT și Automotive au fost cele mai afectate. Ai acolo ORACLE, Tremend, Mai multe companii afectate de restructurări. Depinde foarte mult de AI și în Romania depinde daca se liniștesc schimbările fiscale. Că asta a afectat în ultimii 3 ani”,  a afirmat un angajat.

România, un hub regional pentru finanțe, resurse umane și IT

România a devenit, în ultimii 15–20 de ani, un hub regional pentru finanțe, resurse umane, IT și suport clienți, însă și aceste domenii vor avea concedieri.

Semnal pentru mediul de afaceri. Ordonanța trenuleț arată că presiunea fiscală ar putea să scadă în 2026
Epidemia ignorată. Obezitatea esta boala care apasă România
„Se anunţă concedieri masive din câte am înţeles, angajările sunt stopate şi nu ştim ce va mai urma. Salariile nu cred că vor mai creşte. M-aş orienta către ceva doar pentru mine, nu m-aş mai angaja cu contract de muncă, aş face un proiect personal din care să pot să şi câştig”, a spus un angajat, citat de Observator News.

Industria auto din Europa se confruntă cu dificultăți

În plus, industria auto din Europa se confruntă cu dificultăți, iar efectele sunt vizibile și în fabricile din România. Dacia intenționează să continue anul acesta programul de concedieri voluntare, care ar putea reduce efectivele uzinei cu până la 900 de angajați. În prezent, compania are aproximativ 11.000 de salariați.

Astfel de concedieri au mai fost organizate, iar în 2024, de exemplu, angajaților li s-au oferit sume de bani diferite, în funcție de vechime, pentru plecarea voluntară. Cea mai mică sumă, de 22.000 de lei, a revenit salariaților cu până la doi ani vechime, iar cea mai mare, de 185.000 de lei, celor cu peste 16 ani în companie.

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
