Autonomia auto, în prim-plan la CES. Inteligența artificială schimbă jocul

Las Vegas găzduiește în această săptămână CES 2026, unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din Statele Unite, unde tehnologia de conducere autonomă va atrage cea mai mare atenție a investitorilor și a industriei auto.

Experții consideră că inteligența artificială (AI) ar putea revitaliza un sector afectat de progrese lente, costuri ridicate, incidente de siguranță și o supraveghere strictă a reglementărilor.

Într-un context în care producătorii de automobile au redus planurile privind vehiculele electrice și caută noi surse de profit, mai mulți furnizori de componente auto și start-up-uri își vor prezenta hardware-ul și software-ul pentru vehicule autonome.

La eveniment sunt așteptate anunțuri privind parteneriate și proiecte care promit să reducă semnificativ implicarea șoferului sau chiar să elimine complet necesitatea unui șofer uman.

„Anul acesta veți vedea tot mai multă atenție asupra AI și autonomiei”, a declarat C.J. Finn, liderul industriei auto din SUA pentru PwC.

„Modul în care companiile utilizează AI pentru a rezolva provocarea implementării sigure a mașinilor fără șofer va fi urmărit îndeaproape. Acea conectivitate legată de autonomia vehiculelor cred că va fi în prim-plan.”

Pe lângă industria auto, inteligența artificială va fi integrată și în alte produse, de la roboți și gadgeturi purtabile, la dispozitive pentru casă și tehnologii din domeniul sănătății.

Printre vorbitorii principali de la CES se numără liderii companiilor Nvidia și AMD, Jensen Huang și Lisa Su.

CES 2026 se desfășoară între 6 și 9 ianuarie și a devenit, în ultimii ani, o platformă importantă pentru lansarea vehiculelor electrice.

Cu toate acestea, reducerea stimulentelor și schimbările politice din partea administrației Trump au redus cererea pentru EV-uri, determinând mulți producători să renunțe la lansările programate și să-și regândească strategiile.

„Majoritatea producătorilor auto nu intenționează să lanseze noi EV-uri în acest an – o diferență semnificativă față de anii trecuți”, au observat analiștii.

Comercializarea vehiculelor autonome s-a dovedit dificilă, din cauza costurilor ridicate, a provocărilor legislative și a investigațiilor după accidente.

Totuși, lansarea serviciului de robo-taxi al Tesla la Austin, Texas, și extinderea rapidă a Waymo, companie a Alphabet, au oferit un nou impuls industriei.

Sistemele de asistență la condus pentru vehiculele personale s-au îmbunătățit, unele modele oferind deja condus fără mâini și schimbarea automată a benzii pe autostrăzi. Companii precum Rivian intenționează să introducă funcționalități „eyes-off” și condus autonom în orașe.

„Aceasta începe să se alinieze cu modul în care oamenii investesc și alocă capitalul”, a declarat C.J. Finn.

Companiile auto analizează cu atenție investițiile de capital, după ce au înregistrat pierderi masive ca urmare a schimbărilor în strategia pentru vehicule electrice.

În plus, tarifele ridicate pentru importurile de autovehicule și componente impuse de administrația Trump au afectat profitabilitatea.

„Tema principală pe care ne așteptăm să o vedem la CES se referă la cost și competitivitatea costurilor”, a afirmat Felix Stellmaszek, lider global al sectorului auto și mobilitate la Boston Consulting Group.

Producătorii auto încearcă să absoarbă majoritatea costurilor suplimentare, în loc să le transfere consumatorilor, în timp ce competiția tot mai puternică din partea producătorilor chinezi rămâne un subiect de discuție.

Evenimentul de la Las Vegas arată o schimbare clară de focus: dacă în trecut CES era cunoscut mai ales pentru televizoare, laptopuri și gadgeturi purtabile, acum vehiculele autonome și tehnologia AI ocupă un loc central.

Industria auto urmărește cu atenție oportunitățile de inovare, în timp ce investitorii și companiile evaluează cum pot transforma inteligența artificială într-un catalizator pentru viitorul mobilității.