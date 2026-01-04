Truc simplu pentru șoferi. Cum să dezgheți ușile mașinii cu un dezinfectant

Pe timp de iarnă, gheața care se formează pe încuietorile ușilor mașinii poate deveni o adevărată problemă pentru șoferi. Însă există o soluție simplă și eficientă, folosind un produs pe care mulți îl avem deja în casă.

Este un truc practic care face diminețile reci mai ușoare și protejează mașina pe durata sezonului rece, informează Express.

Pe timp de ger, mulți șoferi se confruntă cu problemele clasice ale iernii: ușile înghețate și încuietorile blocate. Nu toți au la îndemână spray-uri speciale pentru dezghețarea mașinii, dar un expert auto vine cu o soluție surprinzătoare.

Ben Welham, specialist în domeniul auto la Cinch, recomandă folosirea dezinfectantului de mâini pentru a debloca ușile înghețate.

Potrivit acestuia, produsul obișnuit din buzunarele multora poate deveni un aliat neașteptat în fața temperaturilor scăzute, ajutând șoferii să evite întârzierile cauzate de încuietorile înghețate.

Astfel, chiar și fără echipamente speciale, o mică cantitate de dezinfectant aplicată pe cheie sau direct pe încuietoare poate fi suficientă pentru a permite accesul în mașină în diminețile geroase.

Pe fondul temperaturilor extrem de scăzute mulți șoferi își găsesc dimineața ușile înghețate și parbrizele acoperite de gheață. În aceste condiții, un truc neobișnuit ar putea veni în ajutor.

Mai exact, Ben Welham, expert auto, afirmă că dezinfectantul de mâini poate fi folosit pentru a debloca încuietorile înghețate: „Acest truc funcționează surprinzător de bine. Conținutul de alcool al dezinfectantului își face treaba de minune, așa că este o alternativă excelentă dacă rămâneți fără dezghețator într-o zi rece.”

Pe lângă ușile blocante, parbrizele înghețate reprezintă o adevărată provocare pentru șoferi. Specialiștii susțin că unele mașini sunt echipate cu butoane „magice” sau funcții rapide de dezghețare, care pot face diferența în diminețile geroase, dar ceilalți, care nu au mașini moderne vor întâmpina greutăți la primele ore ale dimineții.

Din acest motiv șoferii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru condiții dificile în această perioadă cu temperaturi scăzute deoarece se pot trezi cu ușile și parbrizele mașinilor complet blocate, iar acest truc neașteptat ar putea veni în ajutor.

Și autoritățile pentru transport trag semnale de alarmă. George Fiddes, de la Transport Scotland, a subliniat: „Se așteaptă vreme deosebit de rece în această săptămână, ceea ce poate afecta condițiile de circulație în zonele acoperite de avertizarea galbenă. Sfatul nostru pentru șoferi este să își planifice călătoria, să își acorde timp suplimentar dacă este necesar și să conducă adaptându-se la condițiile de drum.”

În aceste condiții, șoferii sunt încurajați să țină la îndemână obiecte esențiale, precum un încărcător de telefon sau spray-uri pentru dezghețarea parbrizelor, iar soluțiile neașteptate, precum dezinfectantul de mâini, pot face diferența într-o dimineață geroasă.