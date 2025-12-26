Ger puternic și gheață fragilă pe râuri. Avertisment pentru populație în perioada vacanței de iarnă

Republica Moldova. Temperaturile scăzute din ultimele zile și cele prognozate pentru perioada următoare favorizează formarea gheții pe râurile mici, lacuri și pe anumite sectoare ale râului Prut. Salvatorii avertizează populația că gheața este încă fragilă și prezintă un pericol major, mai ales în contextul vacanței de iarnă, când copiii au mai mult timp liber și sunt tentați să se joace în apropierea bazinelor acvatice.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează că, deși temperaturile negative persistă, stratul de gheață format nu este suficient de gros pentru a susține greutatea unei persoane. Pășirea pe gheață poate duce la spargerea acesteia și la căderi în apă rece, situații care pot avea consecințe tragice.

„Pentru evitarea situațiilor de risc cu implicarea copiilor, părinții sunt îndemnați la responsabilitate maximă”, a declarat pentru Radio Moldova ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu. Salvatorii recomandă adulților să supravegheze atent copiii și să le explice celor mai mari pericolul real pe care îl reprezintă gheața subțire.

Elevii din Republica Moldova au intrat în vacanța de iarnă începând cu joi, 25 decembrie. Vacanța va dura 15 zile, până pe 9 ianuarie. În acest context, autoritățile atrag atenția asupra necesității sporite de supraveghere a copiilor.

Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, a anunțat că grădinițele din capitală nu vor activa pe 25 decembrie 2025, precum și pe 1, 7 și 8 ianuarie 2026. În aceste zile, copiii vor petrece mai mult timp acasă sau în aer liber.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că, în caz de situații de risc sau accidente, trebuie apelat de urgență Serviciul 112. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă, traversarea bazinelor acvatice înghețate și orice activitate care presupune pășirea pe gheață.

Amintim că elevii din Republica Moldova beneficiază de patru vacanțe în anul școlar 2025–2026. Următoarele pauze vor fi vacanța de primăvară, în perioada 5–8 martie 2026, și vacanța de Paști, programată între 11 și 20 aprilie 2026. Până atunci, autoritățile îndeamnă populația să se bucure de sărbători în siguranță și cu maximă prudență.