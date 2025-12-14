Zborurile din perioada sărbătorilor. Sfaturi pentru a evita răcelile și virozele

Sezonul sărbătorilor înseamnă aeroporturi aglomerate, avioane pline și, din păcate, un risc mai mare de îmbolnăvire. Aerul uscat din avion, contactul apropiat cu sute de pasageri și oboseala acumulată în timpul călătoriilor creează condițiile ideale pentru răceli și viroze. Totuși, sunt câteva măsuri simple care pot face diferența între o vacanță reușită și una petrecută sub pătură.

Pe fondul călătoriilor în perioada sărbătorilor de iarnă, un specialist în domeniul medical atrage atenția asupra celui mai sigur loc pentru pasagerii care vor să evite îmbolnăvirile. Potrivit medicului Neha Pathak, redactor-șef pentru sănătate și medicină a stilului de viață la WebMD, pericolul principal pentru călători nu vine din suprafețele atinse, ci din aerul respirat.

„Cele mai multe virusuri respiratorii, cum sunt gripa sau COVID-19, se transmit în special prin aer și prin contact apropiat între persoane, nu prin măsuțe, cotiere sau alte suprafețe”, a explicat Dr. Pathak, într-o declarație pentru Fox News Digital.

Ea a mai subliniat că rolul decisiv îl joacă igiena mâinilor: „Acestea sunt, de fapt, cheia întregii probleme. Spălarea lor frecventă și evitarea atingerii feței pot diminua semnificativ riscurile provenite de pe diverse suprafețe”, a explicat specialista.

În ceea ce privește obiectele și zonele de contact frecvent, aceasta a precizat că cel mai mare motiv de îngrijorare rămâne agentul patogen responsabil de așa-numita „gripă intestinală”.

Virusul este extrem de rezistent, avertizează ea, făcând referire la gastroenterita virală, o infecție a tractului digestiv care se manifestă prin diaree apoasă, crampe abdominale, greață și vărsături, printre alte simptome descrise de Clinica Mayo. Mai mult, acest microorganism are capacitatea de a rămâne activ pe suprafețe timp de mai multe zile.

Dr. Pathak a explicat că acest tip de virus are o capacitate mai mare de a se depune pe suprafețe intens folosite, precum măsuțele rabatabile din avion, comparativ cu virusurile respiratorii responsabile de gripă sau COVID-19.

Din acest motiv, spațiile precum băile aeronavelor și zonele atinse frecvent de pasageri devin puncte sensibile pentru transmitere. Pornind de la aceste observații, Pathak recomandă alegerea unui loc la geam, situat cât mai departe de toaletă, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

Potrivit ei, această opțiune limitează contactul cu alți pasageri, scade expunerea la fluxul constant de persoane de pe culoar și, în general, reduce interacțiunile apropiate. În plus, medicul subliniază că purtarea măștii rămâne o măsură eficientă pentru cei care vor să se protejeze în timpul zborului.

Printre alte obiceiuri preventive, Pathak menționează utilizarea sistemului de ventilație de deasupra scaunului, spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor, precum și evitarea atingerii feței, în special a gurii și a nasului, pe durata călătoriei cu avionul.