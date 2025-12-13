Pericolul care îl pândește pe Putin în 2026. Predicții pesimiste pentru Rusia

Cel care a anticipat pandemia de Covid-19 a lansat o nouă predicție privind viitorul liderului de la Kremlin. Potrivit acestuia, anul 2026 ar putea aduce schimbări dramatice pentru Vladimir Putin, fiind vorba despre „o problemă de natură neurologică care îl va împiedica să ia decizii strategice”, relatează Express

Mediumul Athos Salomé, supranumit „Nostradamus cel Viu”, avertizează asupra unor tulburări de sănătate de natură neurologică care l-ar putea afecta pe președintele rus Vladimir Putin în 2026. În vârstă de 39 de ani, Salomé și-a câștigat renumele prin preziceri care s-au dovedit surprinzător de precise, de la pandemia de Covid-19 până la decesul Reginei Elisabeta a II-a.

Acum, vizionarul continuă tradiția omonimului său din secolul al XVI-lea, oferind previziuni pentru anul următor într-un interviu exclusiv pentru The Express. În centrul atenției sale se află schimbări majore în echilibrul puterii globale, vizând în special Rusia, India și Germania. Salomé vorbește și despre ceea ce numește „reconfigurarea invizibilă a planetei”, o transformare subtilă, dar profundă, a relațiilor internaționale.

La doi ani după ce au circulat speculații conform cărora Vladimir Putin ar fi fost înlocuit cu o dublură, mediumul avertizează că se pot aștepta evoluții dramatice din partea Kremlinului, sugerând că 2026 ar putea fi un an crucial pentru politica globală.

Liderul rus Vladimir Putin se va confrunta la Moscova cu „o posibilă criză neurologică care ar putea afecta capacitatea sa de a lua decizii strategice”, a declarat Athos pentru The Express. Potrivit lui, președintele ar putea să-și prioritizeze sănătatea în următoarele luni, deschizând calea pentru un triumvirat format din Nikolai Patrușev, Serghei Șoigu și Alexander Bortnikov până în mai 2026.

Cei trei oficiali sunt considerați aliați extrem de apropiați ai lui Putin: Patrușev ocupă funcția de consilier prezidențial, Șoigu este secretar al Consiliului de Securitate, iar Bortnikov conduce Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Speculațiile privind starea de sănătate a liderului rus au persistat pe tot parcursul acestui an, alimentate de relatări despre mâini „umflate și dureroase”, care au stârnit zvonuri despre posibile afecțiuni medicale. Până în prezent, însă, nu există informații confirmate despre probleme specifice de sănătate ale lui Putin, în vârstă de 73 de ani.

Kremlinul a recunoscut în octombrie că președintele a fost spitalizat la Moscova, după o absență de două săptămâni din viața publică. Athos Salomé subliniază că aceasta ar putea fi doar partea vizibilă a unui context mai larg, care implică schimbări în conducerea de vârf a Rusiei.

Prezicătorul contemporan, supranumit „Nostradamus-ul viu”, avertizează că India se află în fața unei crize politice majore. Potrivit acestuia, un scandal de corupție legat de Misiunea Națională pentru Hidrogen Verde ar putea pune presiune pe premierul Narendra Modi, amenințând să-l determine să demisioneze.

El mai susține că un astfel de eveniment ar putea destabiliza BRICS, organizația interguvernamentală formată din zece state, printre care Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Indonezia și Emiratele Arabe Unite.

El avertizează că situația ar putea degenera într-o „lovitură de stat legislativă”, însă există încă șanse de a redresa cursul evenimentelor. „Modi trebuie să acționeze cu prudență și fermitate, ajustând strategic direcția guvernării, înainte ca tensiunile să escaladeze într-o criză instituțională ireversibilă”, a adăugat prezicătorul.

Într-un context mai larg, Nostradamus original, prevăzuse și el evenimente tulburătoare pentru anul 2026, inclusiv escaladarea unui conflict între Est și Vest, ceea ce pare să confirme o serie de tensiuni globale iminente.