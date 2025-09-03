Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 4 septembrie 2025. Despre Astrologie (XXXVII). Nostradamus







4 septembrie

Pe 4 septembrie s-au născut Daniel H. Burnham, Rene de Chateaubriand, Mitzi Gaynor, Andrei Kalman, Radu Codreanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Vavila, Episcopul Antiohiei, Proorocul Moise, Petroniu.

Parcă înadins astăzi pomenim pe Sf. Vavila - protectorul animalelor!

„Sf. Sfinţit Mc. Vavila apare ca unul dintre puţinii protectori ai animalelor, fiind el însuşi o fiinţă compozită, jumătate om – jumătate animal.” Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, 2001, pagina 393. Zi foarte periculoasă pentru cei care nu iubesc animalele, dar care trebuie respectată mai ales de crescătorii de vite şi de oamenii care au prieteni un căţel sau o pisicuţă.

Sf. Vavila este o trimitere la Marele Zeu Pan din mitologia grecească. Unii istorici sunt de părere şi Mircea Eliade se număra printre ei, că Pan, cântăreţul din nai, este cel mai vechi zeu, moştenit de la primii locuitori ai Europei, de la dolicocefalii cei misterioşi.

Sf. Vasile cel Mare spunea: „creştinul cel ce face bine aproapelui va sta la dreapta Domnului, pentru că se va numi drept, dară creştinul care va avea grijă de vitele şi animalele sale va sta în Inima Domnului, că se va numi blând!”

Poate este un aspect minor, cu siguranţă este. Dar în general, dacă nu vă luaţi după ipocrizia sărbătorilor, şi declaraţiile sforăitoare – în viaţa de zi cu zi, în România, se respectă normele creştine? Bună întrebare!

Am citit undeva, ieri, alaltăieri, că Nostradamus a prezis invazia musulmană de acum. Se dau catrenele repective, în limba română. Trebuie să precizez că strofa respectivă a mai fost utilizată de circa patru ori, până acum. În istorie, ca să se arate invazia turcească, oprită vremelnic, la Dunăre.

Acum este un atac psihologic musulman. Descifrarea este evidentă: invazia musulmană este inevitabilă, este un lucru obiectiv, aşa a vrut destinul, aşa s-a prezis – deci, nu este nimic de făcut, supuneţi-vă soartei!

Nostradamus a fost folosit şi în Al doilea război mondial. Germanii au găsit un catren care le prezicea victoria, iar aliaţii la fel. Fiecare parte susţinea sus şi tare că destinul este de partea ei!

Adevărul este cu totul altul. Michel s-a născut în dimineţa zilei de 4 decembrie 1503, într-o familie înstărită de evrei creştinaţi, tatăl, Jacques de Notre Dame, notar, iar mama, Renate de Saint-Remy, provenea dintr-o familie de doctori de curţi regale. A mai avut doi fraţi, pe Jean şi Bertrand. Mezinul, Bertrand se căsătoreşte cu o anume Thonine de Roux, o mică nobilă din Salon.

Această Thonine îl admira mult pe cumnatul medic, pe Michel. A ţinut un jurnal şi a scris mai multe scrisori referitoare la viaţa şi activitatea lui Michel de Notre Dame. Ţinute cu gelozie într-o colecţie particulară aceste documente au fost arătate într-un cerc restrâns în martie 2011. Din cuprinsul lor reiese că Nostradamus a fost un om excepţional, de o inteligenţă ieşită din comun şi cu un spirit speculativ formidabil. La început totul mergea foarte bine pentru Michel. A studiat medicina la Bordeaux şi şi-a luat doctoratul.

Se căsătoreşte cu Francoise de Saint-Clair, de veche viţă, o franţuizoaică blondă, micuţă şi extrem de frumoasă şi feminină, cum numai hexagonul are licenţa acestor făpturi de vis. În cei trei ani care urmează Michel devine fericitul tată a doi îngeraşi, un băieţel, Remy şi o fetiţă, Catherine. Totul este perfect până în vara anului 1546 când epidemia de ciumă ucide mama şi pe cei doi copii, în ciuda eforturilor lui Michel.

Thonine crede că durerea l-a deranjat mintal, cel puţin cîteva săptămâni, pe cumnatul ei. Trei zile a stat cu cadavrele celor iubiţi în braţe. Apoi a umblat bezmetic pe străzile unde erau cele mai multe cazuri de ciumă – scrie Thonine. Cu toate că umbla după moarte, aceasta nu l-a vrut, comenteză cumnata, mai departe.

Michel se schimbă. Din medicul drăguţ şi amabil Michel devine direct, mizantrop, chiar grosolan. “Domnule conte o să muriţi într-un accident de călărie!”. “Doamnă marchiză, dacă nu vă schimbaţi obiceiurile o să suferiţi foarte tare de boli de piele!”.

Nu erau decât concluziile logice ale unei minţi strălucitoare dublate de o cultură formidabilă. Bun, Michel se căsătoreşte a doua oară, şi este adesea confundat, astăzi, cu un farmacist, un spiţer oarecare, care a trăit cam în acelaşi timp cu el şi avea acelaşi nume, dar asta este o altă poveste.

Faima astrologului Nostradamus se întinde şi atrage pe mulţi, printre care nobili, regi şi chiar pe Caterina de Medicis. Dar atrage şi Închiziţia, care îl suspecteză de vrăjitorie. “Nu, spune Nostradamus, este vorba despre teoria ciclurilor, despre astrologia creştină”. “Bine, spune Inspectorul Mare Inchizitor, demonstrează! În scris!”

Aşa apar în anul 1555 celebrele Centurii. Sunt zece rânduri de câte o sută de catrene, dar centuria VII are numai 42 de catrene. În total, 942 de catrene. Strofele, adesea în versuri care şchioapătă, spun orice, oricui. Orice interpretare este posibilă, iar denumirile şi numele au fost schimonosite în mod savant ca să poate însemna orice.

O operă genială care i-a dat posibilitatea lui Nostradamus să râdă în nas Marelui Închizitor. Cum se întîmpla un eveniment major se găsea o strofă din Centurii care să poată fi bănuită că se referea la respectivul eveniment. Însă dacă se calcula horoscopul respectivului eveniment, nu prea se adeverea ce spunea Nostradamus! În epoca respectivă exista moda cifrării, codării savante a unor lucrări denumite “monade”. Asa s-a crezut a fi şi “Centuriile”!

Acesta este adevărul despre Nostradamus – a fost un astrolog mediocru, şi-a dat licenţa în astrologie doar pentru obţinerea titlului de doctor în medicin, însă un medic desăvârşit, de o inteligenţă sclipitoare, care şi-a bătut joc de prostia semenilor. Şi de prostia celor care au urmat…

Ceea ce știa sigur bunul Michel de Notre Dame, știu și eu, subsemnatul: Mâine este o altă zi !

Fără să faci compromisuri costisitoare şi să te pliezi faţă de interesele altora, reuşeşti să obţii o atmosferă paşnică cu cei din jurul tău. O veste, despre nişte prieteni sau rude. Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Esti plin de energie - energia de care ai atâta nevoie pentru că ai mult de lucru. Viata nu ia prizonieri, spune o vorba din Orient. Trebuie sa nu te implici in vechi probleme, macar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuală – adică să ai mai mult timp liber numai pentru tine.

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet... dar infinit de fin! Morile zeilor – a fost şi un film, dar motivul este nordic, poate germanic, poate scandinav, – timpul rezolvă orice dacă ai suficientă răbdare şi aştepţi momentul favorabil!

Acţiunile tale de astăzi nu sunt foarte populare. Nu sunt nici în interesul tău. Este una din zilele acelea în care acţionezi înainte să te gândeşti, în care îţi prinzi degetele în uşi! Mai ales astăzi trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Te neliniştesc unele probleme de sănătate. Totul se rezolvă bine, din fericire. Poate fi doar o simpla raceala. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice pret!

Evită să fii invadat de interese străine ţie. Ai fost suficient folosit. De către şef şi colegi, la serviciu, de bancă, familie, prietenii – „full catastrophe”, vorba lui Zorba Grecul! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelei fixe Deneb nu te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. O alta distribuţie inegală a steleleor fixe te dezavantajează si conform teoriei astrologice, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Şi ultimul şi cel mai important sfat al stelelor : în perioada în chestiune nu cheltui şi nu promite sprijin financiar, pentru că va fi pagubă curată!

Astăzi îţi ascunzi cu viclenie de felină jocul sentimental şi intenţiile, dar culegi toate roadele. La muncă, aceleaşi tactici ascunse şi intrigi de pisică periculoasă te fac să prevalezi! Astăzi trebuie să te ocupi puţin de sănătatea ta. Nu cu medicamente şi substanţe ciudate din reclamele de la tv, ci cu mâncare naturală, mâncarea strămoşilor şi ceaiuri din plante locale. Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe seful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democratiei.

Astăzi trebuie să eviţi să faci observaţii, să spui "adevăruri", sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu e nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, trebuie să fii mai diplomat!

Totuşi, ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă cald, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Dacă eşti la birou, gândeşte-te la vacanţa din care tocmai ai revenit.

Atitudinea celor din jurul tău te linişteşte. Totul pare calm şi satisfăcător. Viaţa e frumoasă, păsărelele ciripesc şi pe card ţi-au intrat ceva bani. Nimic rău, nimic negativ, nicio grijă! Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi. Şi nu ezita să spui „Iarta-mă, am gresit!” chiar daca nu este cazul neapărat, neapărat. Iar daca poţi adauga un buchet maaare de flori. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

Viaţa ta e ca o cursă de formulă. O mică neatenţie şi ai ieşit în peisaj! Fii vigilent, fii pe direcţia ta şi concentrează-te. Mai mult, trebuie să anticipezi atacurile potenţialilor ostili! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbesti mult fara sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amână, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune sau meserie - atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

Pierzi timpul şi banii cu persoane care nu ştiu ce vor şi te încurcă şi pe tine. Spune-le ceva filosofic pe care să-l înţelegă cu creieraşul lor până la Crăciun şi vezi-ţi de treburile tale! Eşti într-o perioadă în care eşti mai plin de energie decât de obicei. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări şi altele de acelaşi gen. Sănătatea este buna, dar nativele de varsta intelepciunii ar face bine să vadă ce este cu genuchii lor – punctul sensibil al tuturor Capricornilor!

Ai un aer procupat şi absent, nimeni nu îndrăzneşte să te deranjeze. Decât la mobil! În a doua parte a zilei ai ocazia să pui la punct unele probleme între tine şi cineva din jurul tău. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încercă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni!

Astăzi - documentele, formularele, pot juca un rol important. Dacă ai de semnat ceva, la serviciu, la bancă, la şcoală etc citeşte cu atenţie înainte. Unii vor să profite de încrederea ta! Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez, „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani, sau să faci cheltuieli inspirate”.