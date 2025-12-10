Presupușii fii secreți ai lui Vladimir Putin sunt gimnaști, la fel ca mama lor

Fotografii și înregistrări video obținute din Rusia și puse la dispoziția publicației The Post îi surprind pe Ivan, în vârstă de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, participând la o competiție de gimnastică. Evenimentul a fost organizat de Alina Kabaeva, fosta campioană olimpică și presupusa parteneră președintelui rus.

Băiatul identificat drept Ivan apare într-un interviu în care povestește, cu vizibilă încântare, despre mișcările pe care le-a învățat de la trei mari nume ale sportului rus: campionii olimpici Alexei Nemov, Evghenia Kanaeva și Taghir Khaibulaev. Înregistrarea, difuzată de canalul OSINT Bees, ar fi fost realizată în ianuarie, după o serie de cursuri speciale organizate de Alina Kabaeva la academia pe care o conduce și care îi poartă numele.

Potrivit relatărilor, Kabaeva ar fi invitat sportivi celebri să le ofere copiilor ei un antrenament personalizat. Discreția a fost maximă, având în vedere obsesia lui Vladimir Putin față de presupusa sa familie secretă. Surse apropiate subiectului afirmă că băieții și mama lor duc o viață retrasă într-o zonă fortificată din pădurea Valdai, la nord-vest de Moscova, departe de ochii publicului.

În plus, copiii ar folosi numele Spiridonov pentru a evita legătura cu liderul rus, conform autorilor și documentelor interne ale turneelor sportive analizate de The Post. Jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin susțin că datele despre Kabaeva și copiii ei sunt eliminate sistematic din bazele oficiale, iar accesul în zona reședinței de la Valdai este strict controlat, transformând locuința într-o adevărată fortăreață.

În aprilie, canalul de Telegram VChK-OGPU, cunoscut pentru poziția sa critică față de Kremlin, a publicat primele imagini despre care afirmă că îl înfățișează pe Ivan. Platforma l-a prezentat drept „cel mai singuratic băiat din Rusia”.

Potrivit mesajului postat pe Telegram, Ivan este membrul unei echipe de gimnaști și ar fi participat la un concurs amplu, „Lezginka”, organizat și coordonat de mama sa. În fotografiile date publicității, băiatul apare și alături de colegii săi la evenimentul ALINA 2023, competiție ce poartă numele mamei sale.

„Din numeroasele fotografii ale echipei sportive în care concurează Ivan se poate observa că unul dintre copii nu este un participant obișnuit”, a comentat VChK-OGPU.

Clubul sportiv al lui Ivan a transmis, într-o postare separată, că gimnaștii au demonstrat „un nivel excelent de pregătire și o remarcabilă capacitate de lucru în echipă. Orele de antrenamente și repetițiile intense și-au arătat roadele! Suntem mândri!”, se menționa în mesaj.

Alte imagini apărute online pretind că îl prezintă pe un alt copil, supranumit Vlad Jr.,, alături de echipa sa de arte marțiale și primind o medalie.

Relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva, în vârstă de 41 de ani, a fost vehiculată în spațiul public încă din 2008. Cei doi nu au confirmat niciodată oficial legătura, iar publicația rusă care a relatat inițial despre acest subiect a fost închisă la scurt timp. Mass-media de stat evită în continuare orice mențiune privind presupusa relație de peste un deceniu dintre ei.

Fotografiile cu băieții, deja accesibile publicului și intens distribuite online, au fost publicate inițial în volumul „Țarul însuși”, semnat de jurnaliștii Badanin și Rubin.

Badanin și-a susținut anterior decizia de a face publice identitatea și imaginile copiilor lui Vladimir Putin, argumentând că „un astfel de demers este justificat întrucât el este președintele țării”.

„Putin este obsedat de propria ipocrizie. Singurul lucru la el care a rămas neschimbat este tocmai această ipocrizie sau, cum o numește FSB, povestea sa de acoperire”, declara autorul la momentul lansării cărții, la începutul acestui an.

Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, are două fiice recunoscute public: Maria Voronțova, 40 de ani, și Katerina Tihonova, 39 de ani, născute din căsătoria cu fosta însoțitoare de bord Aeroflot, Liudmila Putin, de care a divorțat în 2013, după aproape trei decenii de mariaj.

Există și o presupusă fiică neoficială, Elizaveta Rudnova, 22 de ani, născută Krivonogikh și cunoscută și sub numele de Luiza Rosova. Tânăra locuiește la Paris, unde, săptămâna trecută, a fost interpelată de un jurnalist ucrainean care i-a reproșat că președintele rus ar fi responsabil pentru moartea fratelui său.