Strategia lui Putin pentru a genera confuzii. Și-a clonat biroul în trei orașe diferite

O investigație recentă realizată de unitatea de investigație Systema, citată de Radio Free Europe/Radio Europa Liberă, susține că președintele rus Vladimir Putin utilizează copii aproape identice ale biroului său oficial în mai multe reședințe din Rusia, cu scopul de a-și masca locația reală și de a reduce riscul unor posibile atacuri.

Conform raportului, cel puțin trei astfel de birouri au fost identificate: la reședința oficială Novo-Ogaryovo, în apropiere de Moscova, la reședința Bocharov Ruchey din Sochi și la reședința de la Valdai.

Analiza a fost realizată prin examinarea a peste 700 de videoclipuri, precum și a documentelor de călătorie și a înregistrărilor echipelor de filmare care însoțesc președintele.

Cercetătorii au descoperit diferențe subtile între birouri, care au permis identificarea locației reale. Printre aceste diferențe se numără înălțimea mânerelelor ușilor, forma mobilierului, poziția termostatului și designul panourilor de perete.

În biroul de la Valdai, de exemplu, termostatul se află în centrul panoului, spre deosebire de celelalte locații, unde acesta este plasat mai la stânga și puțin mai jos.

Potrivit investigației, multe dintre întâlnirile prezentate ca desfășurate la Novo-Ogaryovo au avut loc de fapt la Valdai.

„Este, evident, o problemă de securitate”, a declarat Konstantin Gaaze, expert rus în autocratie, pentru RFE/RL.

„Ar fi nepotrivit să instalezi sisteme antiaeriene pe turnurile Kremlinului… Așadar, locația principală acum este Valdai.”

Valdai, situat pe o peninsulă împădurită între Moscova și Sankt Petersburg, pare să ofere avantaje strategice importante.

Reședința, considerată mai greu de atacat cu rachete sau drone, este înconjurată de sisteme antiaeriene, inclusiv cel puțin 12 unități Pantsir-S1 instalate în vara anului 2024.

În contrast, întreaga zonă metropolitană a Moscovei, cu peste 20 de milioane de locuitori, este protejată de aproximativ 60 de astfel de sisteme.

În trecut, s-a raportat că Vladimir Putin s-a retras la Valdai imediat după începerea invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

Se crede că acolo locuiește și partenera sa, Alina Kabaeva, împreună cu cei doi copii ai lor.

În același timp, unele apariții publice ale președintelui rusesc au fost realizate cu materiale video preînregistrate, ceea ce face dificilă determinarea locației reale și a momentului exact al întâlnirilor sau declarațiilor oficiale.

Investigatorii au observat că în diverse transmisiuni de televiziune, diferențele foarte mici, cum ar fi poziția mânereului unei uși sau a panourilor de perete, au permis descoperirea faptului că filmările au fost realizate în locații diferite, deși erau prezentate ca fiind aceeași reședință.

Raportul Systema indică faptul că această strategie de „clonare a birourilor” nu este doar un element de securitate, ci și un instrument pentru gestionarea imaginii publice, ascunzând locația reală și activitățile președintelui rus.

Astfel, Valdai a devenit, conform investigației, locația predominantă pentru activitățile lui Vladimir Putin, în timp ce alte reședințe sunt folosite mai rar, în special Sochi și Novo-Ogaryovo.