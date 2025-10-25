Trump condiționează întâlnirea cu Putin: Nu îmi voi pierde timpul

Din cuprinsul articolului Discuții la Doha cu liderii Qatarului

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va exista un acord care să asigure pacea între Rusia și Ucraina, informează Reuters. „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Doha.

Trump s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.

Președintele american a subliniat că eforturile de stabilizare a Fâșiei Gaza progresează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând. „Ar trebui să fie o pace durabilă”, a spus Trump, întrebat despre situația din Gaza. Trump a mai menționat că Qatarul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii dacă va fi necesar și a lăudat statul din Golf, pe care l-a numit un aliat important și un actor cheie în stabilitatea regională.