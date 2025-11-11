Mâinile lui Vladimir Putin, subiect de controverse pe rețelele sociale. Este un semn de boală sau se exagerează

Incidentul recent în care mâna lui Vladimir Putin tremură vizibil în timpul unui eveniment public în Rusia a dus la reapariția speculațiilor privind sănătatea dictatorului, scrie The Daily Beast.

Imaginile cu președintele rus, surprinse la o conferință săptămâna trecută, arată că mâna dreaptă a liderului în vârstă de 73 de ani se află într-o stare evidentă de debilitate, prezentând un aspect veștejit, vene proeminent vizibile și o subțiere marcată a pielii, însoțită de riduri. În timp ce a rămas nemișcat lângă un panou de baschet, s-a observat că Putin își strângea puternic mâinile pe lângă corp, un gest despre care comentatorii au sugerat că indică un disconfort semnificativ.

Publicația Nexta, care a difuzat videoclipul pe rețelele sociale, a remarcat că utilizatorii sunt nedumeriți de aspectul mâinilor dictatorului rus, care par să fie în neregulă. Anton Gherașcenko, fost consilier la Ministerul de Interne al Ucrainei, a exprimat un sentiment similar pe contul său de pe X, spunând: Scopul acestui demers este de a examina semnificația mâinilor președintelui rus, Vladimir Putin, vizibile în videoclip.

De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a susținut că pare să existe o problemă cu mâinile lui Putin.

La 5 noiembrie 2025, președintele rus, Vladimir Putin, a fost văzut intrând în sala Consiliului pentru Relații Interetnice, la Moscova, Rusia. Într-o mișcare de sincronizare strategică, președintele Putin s-a întâlnit cu membrii Consiliului pentru Relații Internaționale și Interetnice, coincizând cu Ziua Unității Naționale și a Concordiei. Așa cum se vede în fotografia realizată, atenția a fost îndreptată către mâna dreaptă veștejită a lui Putin.

„Putin își strânge mâinile în pumn”, a declarat pentru Daily Mirror jurnalistul ucrainean Dmytro Gordon. Zona afectată pare să prezinte semne de inflamație și umflare, cu o vascularizație proeminentă observată la una dintre mâini. În contextul discuțiilor de pe rețelele sociale, a apărut o întrebare referitoare la ceea ce s-a întâmplat cu presupusele „mâini uriașe” ale lui Putin. „Sau cel puțin cu unul dintre Putini”, a postat pe X utilizatorul de social media Jürgen Nauditt, în timp ce un altul a adăugat: „Putin, pe lângă faptul că este bolnav mintal, ar putea fi și bolnav fizic. Mâinile lui prezintă edem, cu vene foarte umflate.”

Situația actuală este că președintele Putin se confruntă cu o provocare considerabilă, sub forma unui număr în creștere de cetățeni ruși care, în sfârșit, prind curajul să-l înfrunte direct. Examinarea atentă a mâinilor lui Putin a fost comparată cu speculațiile privind mâinile Președintelui SUA, Donald Trump, despre care s-a observat că prezintă frecvent vânătăi. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că mâna rănită a lui Trump era compatibilă cu „leziuni tisulare cauzate de strângeri frecvente de mână”, în timp ce lua aspirină, despre care a confirmat că „face parte dintr-un regim standard de prevenție cardiovasculară”.

La 24 februarie 2025, în timp ce îl găzduia pe președintele francez Emmanuel Macron, Președintele SUA, Donald Trump, a folosit machiaj pentru a ascunde o vânătaie de pe partea dorsală a mâinii. Cu ocazia găzduirii președintelui francez Emmanuel Macron, la 24 februarie 2025, mâna președintelui Donald Trump a fost observată acoperită cu machiaj, care ascundea o vânătaie.

Subiectul a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune caracterizată de incapacitatea venelor de la nivelul picioarelor de a pompa eficient sângele către inimă, ceea ce duce la acumularea acestuia în membrele inferioare și, ulterior, la umflare.

Timp de o perioadă îndelungată, Putin a fost subiectul unor speculații considerabile privind starea sa de sănătate. Acest lucru a fost alimentat de zvonuri persistente conform cărora suferă de o afecțiune misterioasă și ar fi aproape de moarte. În septembrie anul trecut, a fost auzit discutând cu premierul chinez Xi Jinping despre recoltarea de organe umane în scopul prelungirii vieții. În timpul summitului de la Beijing din septembrie, Putin și Xi au fost văzuți discutând despre nemurire.

„Transplantul de organe umane poate fi realizat în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr", i-a spus Putin lui Xi în cadrul unei conferințe la Beijing, în septembrie. El a detaliat spunând că, deși oamenii rareori atingeau o durată de viață de 70 de ani, acum, la 70 de ani, ești încă „un copil", susținând că inovațiile ar putea permite atingerea unei vârste de până la 150 de ani.

În noiembrie 2024, Gherașcenko a atras anterior atenția asupra mâinilor lui Putin, afirmând că un videoclip le arăta „nemișcate și părând că sunt separate de corpul lui”. În octombrie aceluiași an, Kremlinul a fost nevoit să admită că Putin fusese internat la un spital din Moscova, după ce dispăruse din viața publică pentru mai bine de două săptămâni, notează The Daily Beast.