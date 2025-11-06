International

Medvedev îl ironizează pe Trump despre teste nucleare. Scandal pe rețele sociale

Comentează știrea
Medvedev îl ironizează pe Trump despre teste nucleare. Scandal pe rețele socialeDonald Trump în Israel / sursa foto: captura video
Din cuprinsul articolului

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei (2009–2012) și premier între 2012 și 2020, a lansat miercuri un atac la adresa lui Donald Trump pe rețelele X și Telegram. Medvedev a afirmat că președintele american „probabil că nu știe ce înțelege el însuși prin «teste nucleare»”, comentând reacția lui Trump din august, când acesta a ordonat desfășurarea a două submarine nucleare în contextul unor declarații provocatoare venite din partea Rusiei.

Spectrul războiului nuclear, readus în prim-plan

Medvedev a insistat că nimeni „nu știe ce vrea să spună” Trump prin aceste declarații, subliniind gravitatea poziției președintelui SUA: „El este președintele Statelor Unite. Iar consecințele unor astfel de declarații sunt inevitabile: Rusia va fi obligată să evalueze oportunitatea de a proceda ea însăși la teste nucleare la scară mare”.

Comentariile fostului lider rus pot fi interpretate ca o încercare de a-și menține relevanța în scena politică internațională, o exprimare a unei linii dure în rândul elitei ruse sau un mijloc de a sfida Occidentul în afara canalelor diplomatice obișnuite.

Dmitri Medvedev

Dmitri Medvedev. Sursa foto: x.com

„Mână moartă” și escaladarea din august

În luna august, tensiunile au atins apogeul când Donald Trump a declarat că a „ordonat să fie poziționate două submarine nucleare în zone potrivite” ca răspuns la declarațiile „idioate și incendiare” ale lui Medvedev.

Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat
Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat

Fostul președinte rus a răspuns ironizând printr-o trimitere la celebra „mână moartă”, sistemul automatizat ultrasecret sovietic menit să preia controlul arsenalului nuclear în cazul distrugerii lanțului de comandă.

Deși și-a păstrat tonul provocator,  scrie Le Figaro, Medvedev a arătat în ultimele luni un anumit grad de indulgență față de Trump, apreciindu-i voința de a da peste cap ordinea mondială prin poziționarea dură față de aliați sau prin confruntarea cu lideri precum Volodimir Zelenski.

Fostul președinte rus a devenit cunoscut pentru mesajele sale agresive pe rețelele de socializare, mai ales după invazia Ucrainei în 2022.

Mesajele provocatoare ale lui Medvedev

Dmitri Medvedev a fost ales președinte în 2008, succedându-i lui Vladimir Putin. Printr-o „rocadă” politică, Putin a devenit premierul său, iar apoi și-a reluat frâiele puterii în 2012, reducând rolul lui Medvedev la funcții tehnice și administrative. Începând cu 2020, Medvedev s-a manifestat mai ales public prin mesaje provocatoare și declarații dure, menținându-și vizibilitatea internațională prin intermediul platformelor online.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:12 - Rom Braslavski, fost ostatic israelian povestește, în premieră, abuzurile suferite în captivitatea din Gaza
08:04 - Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
07:56 - Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat
07:49 - Trenuri ultra-rapide între capitalele UE. Rețea feroviară de 450 de miliarde euro
07:44 - Atac ucrainean cu drone în regiunea Volgograd din Rusia. O persoană și-a pierdut viața
07:35 - Patru zodii cu șanse de stabilizare financiară la sfârsitul anului 2025

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale