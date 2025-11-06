Medvedev îl ironizează pe Trump despre teste nucleare. Scandal pe rețele sociale

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei (2009–2012) și premier între 2012 și 2020, a lansat miercuri un atac la adresa lui Donald Trump pe rețelele X și Telegram. Medvedev a afirmat că președintele american „probabil că nu știe ce înțelege el însuși prin «teste nucleare»”, comentând reacția lui Trump din august, când acesta a ordonat desfășurarea a două submarine nucleare în contextul unor declarații provocatoare venite din partea Rusiei.

Medvedev a insistat că nimeni „nu știe ce vrea să spună” Trump prin aceste declarații, subliniind gravitatea poziției președintelui SUA: „El este președintele Statelor Unite. Iar consecințele unor astfel de declarații sunt inevitabile: Rusia va fi obligată să evalueze oportunitatea de a proceda ea însăși la teste nucleare la scară mare”.

Comentariile fostului lider rus pot fi interpretate ca o încercare de a-și menține relevanța în scena politică internațională, o exprimare a unei linii dure în rândul elitei ruse sau un mijloc de a sfida Occidentul în afara canalelor diplomatice obișnuite.

În luna august, tensiunile au atins apogeul când Donald Trump a declarat că a „ordonat să fie poziționate două submarine nucleare în zone potrivite” ca răspuns la declarațiile „idioate și incendiare” ale lui Medvedev.

Fostul președinte rus a răspuns ironizând printr-o trimitere la celebra „mână moartă”, sistemul automatizat ultrasecret sovietic menit să preia controlul arsenalului nuclear în cazul distrugerii lanțului de comandă.

Deși și-a păstrat tonul provocator, scrie Le Figaro, Medvedev a arătat în ultimele luni un anumit grad de indulgență față de Trump, apreciindu-i voința de a da peste cap ordinea mondială prin poziționarea dură față de aliați sau prin confruntarea cu lideri precum Volodimir Zelenski.

Fostul președinte rus a devenit cunoscut pentru mesajele sale agresive pe rețelele de socializare, mai ales după invazia Ucrainei în 2022.

Dmitri Medvedev a fost ales președinte în 2008, succedându-i lui Vladimir Putin. Printr-o „rocadă” politică, Putin a devenit premierul său, iar apoi și-a reluat frâiele puterii în 2012, reducând rolul lui Medvedev la funcții tehnice și administrative. Începând cu 2020, Medvedev s-a manifestat mai ales public prin mesaje provocatoare și declarații dure, menținându-și vizibilitatea internațională prin intermediul platformelor online.