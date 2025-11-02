International

Zelenski le-a promis ucrainenilor călătorii gratis cu trenul la iarnă

Zelenski le-a promis ucrainenilor călătorii gratis cu trenul la iarnă
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a transmis cetățenilor că vor primi ajutoare în perioada iernii. Un beneficiu va fi acela al călătoriilor gratuite cu trenul, după cum a spus liderul de la Kiev.

Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski, înaintea iernii: călătorii gratuite cu trenul

„Trei mii de kilometri, astfel încât oricine să poată alege gratuit rute feroviare în Ucraina: Lvov-Kiev, Kiev-Dnipro şi orice altă (rută)”, a anunțat Zelenski în mesajul său video zilnic de sâmbătă. De asemenea, el a mai precizat că detaliile programului sunt încă în curs de pregătire.

Conform şefului statului, căile ferate trebuie să le demonstreze cetăţenilor ucraineni că fondurile bugetare utilizate de întreprinderea de stat deservesc realmente societatea.

Numărul de kilometri menţionaţi de Zelenski sunt suficienţi pentru două călătorii între oraşul industrial Zaporojie, situat în prima linie, şi oraşul Ujgorod, de la graniţa cu Slovacia, de exemplu.

Gară din Ucraina

Gară din Ucraina. Sursă foto: X.com

Programul pe care îl dezvoltă Executivul de la Kiev

Mai mult, guvernul de la Kiev  va dezvolta un program de iarnă similar cu cel de anul trecut, în cadrul căruia 14 milioane de ucraineni au primit fiecare echivalentul a puţin peste 20 de euro (23,18 dolari) ca sprijin.

Vom îngheţa cu siguranţă preţul gazelor în această iarnă - nu vor exista creşteri - la fel şi preţul energiei electrice pentru gospodăriile private", a mai promis Zelenski.

Costul a 1 kilowatt-oră de energie electrică este în prezent echivalent cu puţin sub 0,09 euro, dar, în urma atacurilor ruseşti cu drone şi rachete asupra centralelor electrice, energia electrică este disponibilă doar câteva ore pe zi în mare parte din ţară.

Ucraina, o țară săracă și înainte de invazia Rusiei

Ucraina era cea mai săracă ţară din Europa ca venit, chiar și înaintea izbucnirii războiului cu Rusia, în februarie 2022, conform calculelor Fondului Monetar Internaţional. Aproape jumătate din bugetul de stat ucrainean este finanţat din împrumuturi externe şi fonduri de ajutor, conform sursei citate.

 

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    2 noiembrie 2025 la 7:54

    La Moscova.....

