Vladimir Putin a convocat o ședință specială de guvern, prin videoconferință, având ca temă centrală un obiectiv strategic major: alinierea completă a teritoriilor ucrainene anexate ilegal la standardele de dezvoltare ale Federației Ruse. Liderul de la Kremlin a cerut miniștrilor săi măsuri urgente și concrete pentru ca regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson să recupereze decalajele economice și sociale față de restul țării, anunță EFE.

Conform strategiei prezentate în cadrul reuniunii difuzate de televiziunea publică rusă, calendarul implementării acestor măsuri se întinde pe următorii ani, având ca termen limită finalul acestui deceniu.

„Până în 2030, republicile populare Doneţk şi Lugansk, regiunile Herson şi Zapororojie trebuie să atingă nivelul întregii Rusii la principalii indicatori în ceea ce priveşte calitatea vieţii locuitorilor săi”, a spus președintele în timpul întâlnirii care a fost transmisă de televiziunea publică.

Moscova nu își propune doar refacerea clădirilor avariate de conflictul armat, ci mizează pe o transformare structurală profundă a economiei locale. Vladimir Putin a insistat asupra necesității unei relansări industriale masive în Donbas și în zonele pe care propaganda rusă le numește colectiv Novorossia, subliniind importanța ca populația locală să resimtă îmbunătățiri tangibile.

Vladimir Putin a subliniat că „este necesar nu doar să reconstruim şi să reparăm tot ce a fost distrus şi deteriorat, ci şi să punem bazele pentru o remodelare radicală a economiei şi a industriei din Donbas şi Novorossia, să facem ca toate sectoarele vieţii acestor regiuni să primească un impuls puternic către dezvoltare pentru ca oamenii să vadă schimbări reale în bine”.

Pentru atingerea acestui scop, executivul de la Moscova are în vedere un plan de anvergură format din aproximativ 300 de programe distincte. Acestea vizează rețelele de transport, modernizarea serviciilor edilitare, sectorul locuințelor și întreaga infrastructură socială.

Şeful statului rus a subliniat că aceasta este o sarcină-cheie de anvergură naţională ce trebuie îndeplinită fără greş.

El a indicat că programul de dezvoltare include „aproximativ 300 de proiecte”, precizând că „este vorba despre dezvoltarea infrastructurii sociale, a locuinţelor, transportului, serviciilor comunale”.

Integrarea regiunilor nu se rezumă doar la aspectele economice, ci presupune și o asimilare instituțională și culturală completă. Planul Moscovei include unificarea sistemelor juridice, educaționale, informatice și culturale, astfel încât noile teritorii să funcționeze în deplină sinergie cu restul Federației Ruse. În acest sens, președintele rus a solicitat miniștrilor o coordonare strânsă cu administratorii locali numiți în aceste zone pentru a ajusta planurile în funcție de realitatea din teren.

Potrivit afirmaţiilor sale, obiectivul urmărit este acela de a realiza o integrare strânsă în domeniile justiţiei, economiei, educaţiei, culturii, informaticii" şi a făcut apel la guvern să dezbată asupra direcţiilor ce necesită eforturi suplimentare şi o coordonare mai mare "ţinând cont de situaţia curentă şi de informaţiile prezentate de şefii regiunilor.

Pe fondul discuțiilor administrative, liderul rus a ținut să transmită și un mesaj politic legat de evoluția ostilităților militare, susținând că forțele ruse dețin inițiativa pe front și că acțiunile de răspuns ale Ucrainei nu pot bloca planurile Moscovei.

Putin a profitat de ocazie pentru a comenta situaţia din războiul din Ucraina şi a subliniat că trupele ruseşti „avansează pe toate sectoarele frontului şi au avantaj strategic, avansează cu încredere şi niciun bombardament sau atac cu drone nu va schimba această situaţie.”

Raportul prezentat de viceprim-ministrul Marat Jusnulin a indicat că programele stabilite sunt în grafic și se bucură de o susținere financiară masivă. Oficialul rus a evidențiat mobilizarea la nivel național pentru refacerea acestor regiuni, punctând relansarea agriculturii prin extinderea suprafețelor cultivate și repornirea marilor combinate industriale.

Viceprim-ministrul rus Marat Jusnulin i-a comunicat preşedintelui că programul de dezvoltare socială a regiunilor anexate "este implementat în totalitate".

„Acest an a fost declarat de dumneavoastră anul unităţii popoarelor Rusiei, iar dezvoltarea Donbasului şi a Novorossiei a devenit un exemplu despre cum toată ţara s-a unit pentru a rezolva această sarcină comună”, a mai afirmat viceprim-ministrul rus.

Jusnulin a menţionat că în acest moment se reia activitatea întreprinderilor industriale, care îşi cresc producţia şi se integrează în sistemul economic comun al Rusiei”, pe lângă agricultură, sector în care creşte suprafaţa terenurilor arabile.

Un rol central în această dinamică economică îl joacă facilitățile fiscale introduse de Moscova. În zonele economice libere create recent s-au înscris deja sute de companii dispuse să investească sume considerabile, echivalentul a peste cinci miliarde de dolari. În ciuda progreselor raportate, Vladimir Putin a recunoscut că activitatea se desfășoară în condiții de risc major din cauza apropierii de linia frontului și a atacurilor continue.

S-a referit în special la zonele economice libere create în aceste regiuni, care deja au implicarea a peste 500 de companii cu investiţii de peste 383 de miliarde de ruble (5.2 miliarde de dolari).

„Sunt sincer recunoscător tuturor celor implicaţi în această muncă imensă. Ştiu că trebuie să se lucreze în condiţii foarte tensionate, dificile şi, uneori, în condiţii de război de-a lungul liniei frontului, în condiţii de atacuri cu drone şi bombardamente”, a afirmat preşedintele, subliniind că în aceste regiuni s-a făcut deja mult, dar problemele restante sunt încă şi mai multe.