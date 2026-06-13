De ce a "dispărut" șefa Băncii Centrale a Rusiei. Aceasta lipsește de la evenimente cheie, alimentând zvonurile în Moscova

Absența prelungită din spațiul public a guvernatorului Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declanșat un val de speculații la Moscova. Deși Kremlinul și Banca Centrală insistă că șefa Băncii Centrale se află în concediu medical, analiștii politici și publicațiile independente analizează diverse scenarii.

Meduza, The Moscow Times, Reuters, chiar și Pravda susțin variante care variază de la probleme severe de sănătate până la o iminentă demisie pe fondul neînțelegerilor cu Vladimir Putin privind direcția economiei de război.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat un apel public către jurnaliști, cerându-le să nu alimenteze teoriile conspirației. „Oamenii se mai îmbolnăvesc uneori. Nu este nimic neobișnuit în asta”, a declarat Peskov, potrivit Pravda. Totodată a refuzat să ofere detalii despre starea ei sau data revenirii.

Elvira Nabiullina, recunoscută pentru prezența sa constantă și calculată, nu a mai fost văzută în public de la sfârșitul lunii mai. Ultima apariție fiind în timpul vizitei lui Putin în Kazahstan, pe 28 mai.

În doar două săptămâni, ea a lipsit de la cele mai importante reuniuni economice ale țării. De la Forumul Economic Internațional de la St. Petersburg (SPIEF). Considerat un „Davos rusesc”, evenimentul s-a desfășurat fără Nabiullina, al cărei nume a fost șters de pe lista lectorilor cu doar o zi înainte. Este a doua oară în zece ani când lipsește, prima dată fiind în 2020, din cauza anulării forumului în pandemie.

Serviciul de presă al Băncii Centrale a confirmat pe 9 iunie că guvernatorul nu poate participa la conferința Asociației Naționale a Participanților pe Piața de Capital din cauza concediului medical prelungit.

Un moment important a fost ședința crucială cu Vladimir Putin din 10 iunie. Întâlnirea condusă de președintele rus a avut ca temă principală inflația și rata dobânzii de referință, atribuții ale Băncii Centrale. Pentru prima dată la o astfel de ședință, instituția nu a fost reprezentată de niciun membru din conducere, locul lui Nabiullina nefiind luat de vreun adjunct.

În timp ce surse din cadrul corporațiilor de stat rusești au sugerat pentru cotidianul Vedomosti că absența inițială de la SPIEF a fost motivată de prezența la înmormântarea consilierului său principal, Alexei Mozhin, fost reprezentant al Rusiei la FMI, decedat pe 3 iunie, prelungirea misterului a dat naștere altor scenarii.

Conform canalului independent de Telegram Mozhem Obyasnit, citat de The Moscow Times, surse din interiorul Băncii Centrale și al administrației prezidențiale susțin că Nabiullina ar discuta în culise posibilitatea de a părăsi postul pe care îl ocupă din 2013.

Aceasta ar fi nemulțumită de presiunile politice și de perspectiva impunerii unor măsuri economice extreme, cum ar fi legea marțială totală sau închiderea completă a granițelor. Mandatul său actual urmează să expire legal în iunie 2027.

Publicațiile de investigație precum The Bell și Meduza notează că Nabiullina a fost intens criticată de mediul de afaceri rus din cauza politicii monetare stricte și a majorărilor agresive ale dobânzii de referință (care a atins pragul de 21% pentru a stopa inflația), încetinind creșterea economică a țării.

În mod paradoxal, la ședința din 10 iunie, Vladimir Putin a lăudat public managementul Băncii Centrale și a sugerat o reducere a dobânzii (aflată în prezent la 14,5%) la următoarea ședință din 19 iunie.

Totuși, în culise se vehiculează deja numele potențialilor succesori pentru 2027, printre care Maxim Oreshkin (adjunctul administrației prezidențiale), Pyotr Fradkov (Promsvyazbank) și Andrei Kostin (VTB).

Următorul test major pentru stabilitatea pieței financiare ruse va avea loc pe 19 iunie, dată la care consiliul de administrație al Băncii Centrale trebuie să decidă rata dobânzii de referință.

Dacă Elvira Nabiullina nu își va relua atribuțiile până la conferința de presă de după ședință, incertitudinea economică de la Moscova s-ar putea amplifica considerabil.