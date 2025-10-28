Noua axă Budapesta-Praga-Bratislava provoacă Bruxelles-ul

Ungaria intenționează să formeze o alianță eurosceptică cu Cehia și Slovacia pentru a influența politica Uniunii Europene privind sprijinul acordat Ucrainei.

Viktor Orbán, premierul Ungariei, caută să colaboreze cu Andrej Babiš, liderul partidului populist de dreapta din Cehia, și cu Robert Fico, premierul Slovaciei, pentru a alinia pozițiile celor trei țări înaintea întâlnirilor liderilor UE.

Această mișcare ar putea complica eforturile Uniunii Europene de a sprijini Ucraina financiar și militar.

Într-o perioadă în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări majore în gestionarea crizei din Ucraina, Ungaria, Cehia și Slovacia discută posibilitatea formării unei alianțe eurosceptice.

Această inițiativă vine în contextul în care Viktor Orbán, premierul Ungariei, a exprimat dorința de a colabora cu Andrej Babiš și Robert Fico pentru a influența politica UE privind sprijinul acordat Ucrainei.

Balázs Orbán, directorul politic al premierului ungar, a declarat că această alianță ar putea deveni tot mai vizibilă în cadrul Consiliului European.

El a subliniat că, în trecut, Grupul de la Visegrád a reușit să reziste presiunilor externe, în special în timpul crizei migraționiste. Acum, aceleași principii ar putea fi aplicate în contextul sprijinului acordat Ucrainei.

Viktor Orbán a fost un critic constant al politicii externe a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei. El consideră că dialogul direct cu Moscova este esențial pentru securitatea Europei Centrale și Estice.

În acest sens, Orbán a căutat să construiască relații mai strânse cu lideri europeni care împărtășesc viziuni similare.

În cadrul Parlamentului European, Orbán a subliniat necesitatea unei schimbări în politica UE, argumentând că Uniunea trebuie să devină mai competitivă și mai stabilă.

El a menționat că situația actuală a UE este mai gravă decât în 2011, făcând referire la conflictele din Ucraina, migrație și pierderea competitivității globale.

În contextul formării unei alianțe eurosceptice între Ungaria, Cehia și Slovacia, reacțiile liderilor europeni au fost diverse și, în unele cazuri, critice.

1. Robert Fico – Prim-ministru al Slovaciei

Într-o conferință de presă din 26 octombrie 2025, Robert Fico a declarat:

„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară destinată să ajute Ucraina să gestioneze războiul și cheltuielile militare.”

Această poziție subliniază opoziția Slovaciei față de sprijinul militar acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană.

2. Marta Kos – Comisar european pentru extindere

În timpul unei vizite în Ucraina, Marta Kos a subliniat importanța protecției drepturilor minorităților pentru procesul de extindere al UE:

„Nu există extindere fără protecția minorităților.”

3. Antonio Costa – Președinte al Consiliului European

Antonio Costa a propus o posibilă soluție pentru a depăși opoziția Ungariei privind extinderea UE:

„Deschiderea clusterelor fără unanimitate în întreaga UE.”

Această propunere ar implica modificarea regulilor de decizie ale UE pentru a permite avansarea procesului de aderare a Ucrainei, chiar dacă Ungaria se opune.

Grupul de la Visegrád, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, a fost un exemplu de cooperare regională în Europa Centrală.

Inițial, acest grup a promovat politici comune în domenii precum migrația, securitatea și dezvoltarea economică.

Cu toate acestea, în urma invaziei rusești în Ucraina, divergențele de opinie au dus la o fragmentare a alianței. Polonia a adoptat o poziție ferm pro-ucraineană, în timp ce Ungaria a adoptat o abordare mai rezervată.

Astfel, actuala propunere de formare a unei alianțe între Ungaria, Cehia și Slovacia reflectă dorința de a regăsi unitatea în fața provocărilor comune.

Uniunea Europeană se află într-o perioadă de reevaluare a politicilor sale externe.

Formarea unei alianțe eurosceptice între Ungaria, Cehia și Slovacia ar putea reprezenta atât o provocare, cât și o oportunitate pentru UE.

Pe de o parte, această alianță ar putea slăbi poziția Uniunii în negocierile internaționale și ar putea complica procesul decizional intern.

Pe de altă parte, diversificarea abordărilor politice ar putea conduce la soluții mai inovative și mai adaptate realităților regionale.

În concluzie, formarea unei alianțe eurosceptice între Ungaria, Cehia și Slovacia reprezintă un moment crucial în politica europeană. Această mișcare ar putea redefini relațiile interne ale Uniunii și ar putea influența direcția viitoare a politicii externe europene.