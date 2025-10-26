International

Slovacia refuză să participe la finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina

Slovacia refuză să participe la finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina
Din cuprinsul articolului

Premierul slovac Robert Fico a declarat duminică, potrivit agenției Reuters, că Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Ajutorul militar, oprit după instalarea Guvernului Fico

Slovacia a oprit ajutorul militar de stat pentru Ucraina în 2023, imediat după ce guvernul condus de Robert Fico a preluat puterea, însă a permis în continuare vânzările comerciale de armament. Fico, cunoscut pentru pozițiile sale divergente față de linia generală a Uniunii Europene, a susținut în repetate rânduri că soluția conflictului nu se află „pe câmpul de luptă”.

Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare presante” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat aprobarea unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că fondurile respective ar putea fi folosite imediat pentru consolidarea apărării aeriene, a flotei aeriene și a pozițiilor ucrainene de pe linia frontului.

Fico: „Refuz să permit participarea Slovaciei”

Robert Fico

Robert Fico. Sursa foto: Captură video Youtbe

„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară care vizează ajutarea Ucrainei să gestioneze războiul şi cheltuielile militare”, a declarat Robert Fico într-o conferinţă de presă televizată.

Premierul slovac a criticat din nou sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, afirmând că acestea afectează mai degrabă economiile europene decât pe cea rusă.

Sancțiunile americane, o nouă provocare pentru Slovacia și Ungaria

Slovacia și Ungaria, ambele dependente de importurile de resurse energetice din Rusia, sunt afectate de noile sancțiuni impuse de Statele Unite companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, care urmează să intre în vigoare luna viitoare.

Întrebat despre posibilele consecințe, Fico a explicat că rafinăria slovacă Slovnaft face parte din grupul ungar MOL și nu este un cumpărător direct de petrol rusesc. „În acest moment, nu evaluăm situația în acest fel”, a declarat premierul slovac, în primele sale comentarii de la anunțul Washingtonului privind noile sancțiuni.

Vineri, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că Budapesta lucrează la identificarea unor soluții pentru a eluda efectele sancțiunilor americane asupra sectorului energetic.

