Maia Sandu: Rusia va încerca să influențeze alte țări în care se vor organiza alegeri

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă a încercat să îi intimideze pe cetățenii moldoveni, transmițându-le că, dacă nu susțin politica lui Vladimir Putin, ar putea ajunge în aceeași situație ca ucrainenii.

„E clar că Federaţia Rusă, în toată această perioadă, a încercat să sperie moldovenii, să le spună că ”Dacă nu veţi susţine politica lui Putin, războiul lui Putin, dacă veţi fi de partea Ucrainei, atunci şi vouă vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor”, a spus aceasta, la Rock FM.

Maia Sandu a afirmat că, pe tot parcursul acestei perioade, Rusia a încercat să îi sperie pe moldoveni, pentru ca aceștia să nu își urmeze propriile dorințe și viziuni, ci să acționeze sub influența fricii.

„Eu am încercat să-i încurajez pe moldoveni să nu le fie frică, să-i încurajez să aleagă ce-i bine pentru ei şi pentru ţara noastră. I-am avertizat de fiecare dată atunci când au fost riscuri, ca să nu se lase momiţi de proteste plătite, ca să nu se lase momiţi în aceste scheme de cumpărare a voturilor şi ca să meargă cu curaj înainte”, a spus aceasta.

Ea a declarat că Rusia nu se aștepta la rezultatele obținute la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Dacă aţi urmărit, în primele douâ zile n-a fost nicio reacţie de la Moscova şi de obicei noi avem reacţii imediate”, a mai adăugat aceasta.

Președintele Republicii Moldova consideră că Rusia își revizuiește strategia și va încerca să obțină influență și în alte state care urmează să organizeze alegeri, precum Armenia.

„Vor să modifice rezultatele alegerilor şi în ţări europene, şi în ţări cu democraţii consolidate. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova va fi lăsată în pace. Deci, noi înţelegem că avem un răgaz, dar trebuie să folosim foarte eficient acest timp pentru a creşte şi rezilienţa statului, dar şi rezilienţa societăţii”, a mai spus Maia Sandu.

Potrivit acesteia, toate statele din regiune, în special cele vecine cu Ucraina, au fost vizate de Rusia, care a încercat să le transforme în țări cel puțin neutre față de acțiunile sale din Ucraina.

„Şi din păcate, da, Rusia a reuşit să manipuleze o parte din cetăţenii noştri, din cetăţenii români. Noi am simţit asta, atunci când am fost acuzaţi că am fraudat alegerile din România, ceea ce este un un fals major. Şi da, deci din păcate, aici Kremlinul a reuşit să întoarcă o parte dintre românii din dreapta Prutului împotriva celor din Republica Moldova”, a adăugat președintele Republicii Moldova.