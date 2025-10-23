Viktor Orban: Nu vom muri pentru Ucraina, pacea se negociază în Ungaria

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că Ungaria este „singura” în care ar putea fi încheiat un acord de pace pentru războiul din Ucraina, mesaj transmis în fața zecilor de mii de susținători care au participat joi la un „marș al păcii” organizat la Budapesta. Evenimentul a avut loc cu prilejul comemorării Revoluției anticomuniste din 1956 și reprezintă o demonstrație de forță înaintea alegerilor parlamentare din 2026, într-un context politic intern tensionat, marcat de ascensiunea opoziției, potrivit Reuters.

Premierul, aflat la putere de 15 ani, a vorbit despre relația sa cu liderii globali și a susținut că Budapesta este singurul loc unde ar putea fi negociată o încheiere a conflictului armat. Orban a declarat că Uniunea Europeană ar împiedica eforturile de pace ale lui Donald Trump, pe care îl consideră capabil să pună capăt războiului.

„Bruxelles-ul a decis să meargă la război. Dacă Bruxelles-ul nu ar împiedica misiunea de pace a președintelui SUA, războiul ar fi fost deja încheiat”, le-a spus Viktor Orban susținătorilor adunați în fața Parlamentului. Tot el a afirmat că Ucraina „nu a mai fost de multă vreme o țară suverană” și că Ungaria se opune intrării Kievului în Uniunea Europeană, propunând în schimb „o relație specială”.

Înainte de discursul public, Viktor Orban a scris pe rețelele sociale: „Astăzi transmitem un mesaj lumii întregi: Ungaria spune NU războiului! Nu vom muri pentru Ucraina. Nu ne vom trimite copiii la abator la comanda Bruxelles-ului”. Premierul a avertizat că cei care susțin o schimbare de guvern la Budapesta „susțin de fapt războiul, fie că își dau seama sau nu”.

În paralel cu manifestația susținătorilor premierului, la Budapesta a avut loc și o demonstrație organizată de Peter Magyar, cel care conduce noul partid de centru-dreapta și pro-european Tisza, formațiune ce conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor din 2026. Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că a transformat Ungaria într-un „regim autoritar și corupt”, acuzații respinse de guvernul de la Budapesta.