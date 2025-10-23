Zelenski: Toți avem nevoie de un armistițiu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 23 octombrie, că un armistițiu cu Rusia rămâne posibil, subliniind totodată necesitatea creșterii presiunii asupra Moscovei.

Afirmațiile au fost făcute înaintea summitului european de la Bruxelles, unde liderii Uniunii Europene se reunesc pentru a discuta probleme de securitate, apărare și sprijin pentru Ucraina.

Într-un interviu acordat corespondentei Sky News pentru Europa, Siobhan Robbins, Zelenski a precizat:

Această declarație indică dorința liderului ucrainean de a găsi o soluție diplomatică, dar și convingerea că presiunea internațională asupra Moscovei este un element esențial în procesul de negociere.

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța coordonării europene în cadrul sancțiunilor impuse Rusiei.

„Pachetul de sancțiuni recent împotriva Rusiei este foarte important”, a afirmat președintele Ucrainei, accentuând că presiunea asupra președintelui rus, Vladimir Putin, rămâne o condiție necesară pentru a pune capăt conflictului.

În contextul summitului de la Bruxelles, discuțiile dintre Zelenski și liderii europeni au vizat întărirea sprijinului politic și economic pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a evidențiat faptul că sprijinul Uniunii Europene, atât financiar, cât și diplomatic, este crucial pentru menținerea stabilității și securității în regiune.

„Toți avem nevoie de un armistițiu”, a mai subliniat Zelenski, insistând că eforturile internaționale trebuie să fie coordonate și eficiente pentru a obține rezultate concrete.

Liderul ucrainean a reiterat că menținerea presiunii asupra Rusiei rămâne o prioritate, atât în domeniul sancțiunilor economice, cât și al sprijinului militar.

Summitul european reunește lideri din state membre pentru a aborda mai multe probleme de securitate și politici internaționale, inclusiv situația Ucrainei, apărarea europeană și evoluțiile geopolitice recente.

În declarațiile sale, Zelenski a făcut apel la solidaritate și acțiuni concrete din partea Uniunii Europene pentru a sprijini procesul de pace.

Pe fondul continuării atacurilor rusești asupra civililor și infrastructurii ucrainene, președintele Ucrainei a reafirmat că o soluție pașnică este posibilă doar dacă se menține presiunea internațională asupra Moscovei.