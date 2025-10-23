International

Zelenski: Toți avem nevoie de un armistițiu

Comentează știrea
Zelenski: Toți avem nevoie de un armistițiuZelenski, Costa / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 23 octombrie, că un armistițiu cu Rusia rămâne posibil, subliniind totodată necesitatea creșterii presiunii asupra Moscovei.

Afirmațiile au fost făcute înaintea summitului european de la Bruxelles, unde liderii Uniunii Europene se reunesc pentru a discuta probleme de securitate, apărare și sprijin pentru Ucraina.

Zelenski: Un armistitu este încă posibil

Într-un interviu acordat corespondentei Sky News pentru Europa, Siobhan Robbins, Zelenski a precizat:

„Un armistițiu este încă posibil, desigur, și toți avem nevoie de un armistițiu. Dar avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei.”

Se va implementa plata electronică pe Podul Giurgiu – Ruse. Se reduc timpii de așteptare
Se va implementa plata electronică pe Podul Giurgiu – Ruse. Se reduc timpii de așteptare
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză

Această declarație indică dorința liderului ucrainean de a găsi o soluție diplomatică, dar și convingerea că presiunea internațională asupra Moscovei este un element esențial în procesul de negociere.

Zelenski a subliniat, de asemenea, importanța coordonării europene în cadrul sancțiunilor impuse Rusiei.

„Pachetul de sancțiuni recent împotriva Rusiei este foarte important”, a afirmat președintele Ucrainei, accentuând că presiunea asupra președintelui rus, Vladimir Putin, rămâne o condiție necesară pentru a pune capăt conflictului.

Rolul Uniunii Europene

În contextul summitului de la Bruxelles, discuțiile dintre Zelenski și liderii europeni au vizat întărirea sprijinului politic și economic pentru Ucraina.

Președintele ucrainean a evidențiat faptul că sprijinul Uniunii Europene, atât financiar, cât și diplomatic, este crucial pentru menținerea stabilității și securității în regiune.

Republica Moldova, Uniunea Europeană

Sursa foto: Arhiva EVZ

Toți avem nevoie de un armistițiu”, a mai subliniat Zelenski, insistând că eforturile internaționale trebuie să fie coordonate și eficiente pentru a obține rezultate concrete.

Liderul ucrainean a reiterat că menținerea presiunii asupra Rusiei rămâne o prioritate, atât în domeniul sancțiunilor economice, cât și al sprijinului militar.

Sprijinul european pentru Zelenski și următorii pași

Summitul european reunește lideri din state membre pentru a aborda mai multe probleme de securitate și politici internaționale, inclusiv situația Ucrainei, apărarea europeană și evoluțiile geopolitice recente.

În declarațiile sale, Zelenski a făcut apel la solidaritate și acțiuni concrete din partea Uniunii Europene pentru a sprijini procesul de pace.

Pe fondul continuării atacurilor rusești asupra civililor și infrastructurii ucrainene, președintele Ucrainei a reafirmat că o soluție pașnică este posibilă doar dacă se menține presiunea internațională asupra Moscovei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:23 - Iubita lui Bodi a trecut la nivelul următor. I-a cunoscut familia și a participat la ziua fetei lui, la Madrid.
18:15 - Limita prescripțiilor medicale crește de la 330 la 336 de lei. Hotărârea, adoptată de Guvern
18:03 - Se va implementa plata electronică pe Podul Giurgiu – Ruse. Se reduc timpii de așteptare
17:58 - De la știință la sens: fondatoarea și coachul Longevity Clinic explică secretele longevității
17:52 - Profilul candidatului PSD la Primăria Capitalei. Criteriile lui Grindeanu
17:47 - Turiști maghiari, salvați de salvamontiști de pe un traseu periculos din Munții Bucegi

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale