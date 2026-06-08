Politica

Nicușor Dan: Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist

Comentează știrea
Nicușor Dan: Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realistNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a susținut, luni, în cadrul unei videoconferințe cu statele din grupul „Prietenii Competitivității”, că reducerea emisiilor de carbon trebuie realizată fără costuri suplimentare majore pentru companii și consumatori.

La reuniunea desfășurată înaintea Consiliului European programat săptămâna viitoare la Bruxelles, președintele României a participat prin videoconferință alături de liderii statelor membre, fiind discutate principalele priorități europene în materie de competitivitate și economie.

Nicușor Dan, discuții între liderii europeni înaintea reuniunii de la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a participat luni la o reuniune în format online cu liderii statelor membre ale grupului „Prietenii Competitivității”, întâlnirea având ca scop coordonarea pozițiilor înaintea Consiliului European de vară.

„Am discutat astăzi, în format videoconferinţă, cu liderii statelor europene din grupul Prietenii Competitivităţii, pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât şi economia”, a scris, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.

Cei care au avut credite cu ROBOR ar putea cere despăgubiri. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței
Cei care au avut credite cu ROBOR ar putea cere despăgubiri. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței
Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe
Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe
Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Reducerea emisiilor, fără impact major asupra economiei

Șeful statului a afirmat că obiectivele climatice trebuie urmărite fără măsuri care să afecteze competitivitatea companiilor sau costurile suportate de populație.

„Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor şi asupra preţurilor la energie”.

Nicușor Dan a arătat că România dispune de resurse energetice importante, care pot contribui atât la securitatea energetică națională, cât și la cea europeană.

„România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei. De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a mai transmis şeful statului.

Nicușor Dan: Ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată

În mesajul său, președintele a afirmat că statele membre urmăresc consolidarea competitivității economice și a autonomiei strategice a Uniunii Europene.

„Ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE”.

Șeful statului a adăugat că dezvoltarea economică a Uniunii Europene are efecte directe asupra statelor membre, inclusiv asupra României.

„Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, a mai transmis preşedintele.

Stiri calde

23:57 - Cele cinci reguli care îți pot salva vacanța din 2026. De ce zborul trebuie rezervat înaintea cazării

23:47 - Eugen Tomac recunoaște dificultatea negocierilor pentru Guvern: „Niciun partid nu a fost pozitiv”

23:36 - Defilare istorică pe Champs-Elysees. Franța trimite un semnal de forță Rusiei alături de Ucraina și aliații NATO

23:24 - Ionel Ganea, foc și pară pe Ciprian Marica: Un om fără caracter

23:13 - Eugen Tomac vrea trei vicepremieri. Numele anunțate pentru viitorul Guvern

23:00 - Prognoză pesimistă pentru prețuri. CNSP a majorat estimarea privind inflația din 2026

HAI România!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Severin & Turcescu

Severin & Turcescu

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Proiecte speciale