Nicușor Dan: Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist

Președintele Nicușor Dan a susținut, luni, în cadrul unei videoconferințe cu statele din grupul „Prietenii Competitivității”, că reducerea emisiilor de carbon trebuie realizată fără costuri suplimentare majore pentru companii și consumatori. La reuniunea desfășurată înaintea Consiliului European programat săptămâna viitoare la Bruxelles, președintele României a participat prin videoconferință alături de liderii statelor membre, fiind discutate principalele priorități europene în materie de competitivitate și economie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a participat luni la o reuniune în format online cu liderii statelor membre ale grupului „Prietenii Competitivității”, întâlnirea având ca scop coordonarea pozițiilor înaintea Consiliului European de vară.

„Am discutat astăzi, în format videoconferinţă, cu liderii statelor europene din grupul Prietenii Competitivităţii, pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât şi economia”, a scris, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.

Șeful statului a afirmat că obiectivele climatice trebuie urmărite fără măsuri care să afecteze competitivitatea companiilor sau costurile suportate de populație.

„Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor şi asupra preţurilor la energie”.

Nicușor Dan a arătat că România dispune de resurse energetice importante, care pot contribui atât la securitatea energetică națională, cât și la cea europeană.

„România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei. De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a mai transmis şeful statului.

În mesajul său, președintele a afirmat că statele membre urmăresc consolidarea competitivității economice și a autonomiei strategice a Uniunii Europene.

„Ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE”.

Șeful statului a adăugat că dezvoltarea economică a Uniunii Europene are efecte directe asupra statelor membre, inclusiv asupra României.

„Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, a mai transmis preşedintele.