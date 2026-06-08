Ministerul rus de Externe a acuzat Uniunea Europeană de amestec în procesul electoral și a susținut că votul s-a desfășurat într-un climat de presiune asupra opoziției, în timp ce autoritățile de la Erevan au anunțat victoria clară a formațiunii aflate la guvernare.

Ministerul rus de Externe a criticat desfășurarea alegerilor legislative din Armenia și a acuzat statele occidentale că au influențat procesul electoral.

„Alegerile legislative au avut loc într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziției și de amestec din partea Occidentului, în primul rând a UE'”, a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova.

Potrivit oficialului rus, campania electorală și scrutinul au avut loc într-un climat marcat de presiuni asupra opoziției.

Zaharova a susţinut că întreaga campanie, precum şi scrutinul propriu-zis „s-au desfăşurat într-un climat de reprimare severă a partidelor şi mişcărilor de opoziţie, a militanţilor şi susţinătorilor lor, de către autorităţile armene”.

Legăturile dintre Armenia și Rusia au reprezentat unul dintre principalele subiecte dezbătute în timpul campaniei electorale. După ani în care Erevanul a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în regiune, premierul Nikol Pașinian a promovat o apropiere de statele occidentale, orientare care a generat tensiuni cu Kremlinul.

Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a contestat modul în care s-a desfășurat scrutinul.

Acesta a declarat presei că la alegeri au existat „numeroase nereguli”, fără să ofere însă detalii suplimentare.

Conform datelor anunțate de Comisia Electorală de la Erevan, partidul premierului Nikol Pașinian a câștigat alegerile legislative cu aproape 50% din voturi.

În același timp, opoziția apropiată de Moscova a contestat rezultatul și a reclamat existența unor nereguli în timpul procesului electoral.

Samvel Karapetian și susținătorii formațiunii Armenia Puternică au afirmat că au existat probleme în desfășurarea scrutinului și au acuzat autoritățile că au dispus arestarea unor membri ai echipei de campanie.

Formațiunea Armenia Puternică a obținut sub 25% din voturile exprimate.

AFP amintește că și Rusia a fost acuzată anterior de implicare în alegerile din Armenia, inclusiv prin campanii de dezinformare îndreptate către electoratul armean.