Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată

Dmitri Peskov. Sursă foto: captură video
Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, într-un interviu televizat citat de agenția de presă TASS, că nu anticipează destrămarea NATO, în ciuda tensiunilor existente între Statele Unite și partenerii europeni.

Dmitri Peskov respinge scenariul unei prăbușiri a NATO

Dmitri Peskov a susținut că Alianța Nord-Atlantică va continua să existe, chiar dacă în interiorul ei apar divergențe și tensiuni. Potrivit lui Dmitri Peskov, realitățile internaționale în schimbare vor obliga NATO să se transforme, însă nu vor duce la dispariția sa.

„Alianța [Nord-Atlantică] este foarte puternică. Cu toate acestea, modul în care se schimbă realitățile globale va determina în mod clar transformarea alianței”, a remarcat el.

Oficialul rus a afirmat că nu consideră realistă ideea unei prăbușiri a blocului militar și a arătat că partea europeană a alianței va avea o pondere tot mai mare.

Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
„Nu cred că este rezonabil să vorbim despre prăbușirea blocului, deoarece componenta sa europeană va crește, într-un fel sau altul”, a adăugat Peskov.

sursa: nato.int

Peskov avertizează că puterea NATO nu trebuie subestimată

În aceeași intervenție, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că NATO rămâne o structură puternică, iar capacitatea sa nu ar trebui minimizată.

„Puterea alianței nu trebuie subestimată; ar fi nechibzuit să facem acest lucru”, a continuat acesta.

Peskov a reluat această idee și a spus că structura NATO își va păstra funcționarea, chiar dacă în interiorul alianței există diferențe de poziționare între membri.

„Nu cred că este posibil să vorbim despre prăbușirea alianței. Pentru că, într-un fel sau altul, componenta europeană va continua să crească”, a spus Peskov

Kremlinul vorbește despre negocieri dificile cu Ucraina

Referindu-se la posibile discuții de pace cu Ucraina, Dmitri Peskov a declarat că acestea nu ar fi simple și nici rapide. Potrivit acestuia, un astfel de proces ar presupune negocieri complicate și îndelungate.

Oficialul rus a precizat că eventualele discuții ar urma să fie „complexe, meticuloase și de durată”.

El a adăugat că astfel de negocieri ar putea avea loc doar după ce Rusia va controla întreg teritoriul regiunii Donețk, aflată în dispută. Referindu-se la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Peskov a susținut că, în lipsa unei asumări a responsabilității de către Kiev, „operațiunea militară specială va continua după expirarea armistițiului”.

22:12 - O zonă din Bulgaria, tot mai populară printre turiștii britanici. Regiunea de pe litoralul Mării Negre este comparată...
22:08 - Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
22:02 - Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată
21:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
21:41 - Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și a revenit pe primul loc în clasamentul ATP
21:34 - Putin vrea să medieze negocierile dintre SUA și Iran. Ce a discutat cu președintele iranian

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
