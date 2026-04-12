Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, într-un interviu televizat citat de agenția de presă TASS, că nu anticipează destrămarea NATO, în ciuda tensiunilor existente între Statele Unite și partenerii europeni.

Dmitri Peskov a susținut că Alianța Nord-Atlantică va continua să existe, chiar dacă în interiorul ei apar divergențe și tensiuni. Potrivit lui Dmitri Peskov, realitățile internaționale în schimbare vor obliga NATO să se transforme, însă nu vor duce la dispariția sa.

„Alianța [Nord-Atlantică] este foarte puternică. Cu toate acestea, modul în care se schimbă realitățile globale va determina în mod clar transformarea alianței”, a remarcat el.

Oficialul rus a afirmat că nu consideră realistă ideea unei prăbușiri a blocului militar și a arătat că partea europeană a alianței va avea o pondere tot mai mare.

„Nu cred că este rezonabil să vorbim despre prăbușirea blocului, deoarece componenta sa europeană va crește, într-un fel sau altul”, a adăugat Peskov.

În aceeași intervenție, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că NATO rămâne o structură puternică, iar capacitatea sa nu ar trebui minimizată.

„Puterea alianței nu trebuie subestimată; ar fi nechibzuit să facem acest lucru”, a continuat acesta.

Referindu-se la posibile discuții de pace cu Ucraina, Dmitri Peskov a declarat că acestea nu ar fi simple și nici rapide. Potrivit acestuia, un astfel de proces ar presupune negocieri complicate și îndelungate.

Oficialul rus a precizat că eventualele discuții ar urma să fie „complexe, meticuloase și de durată”.

El a adăugat că astfel de negocieri ar putea avea loc doar după ce Rusia va controla întreg teritoriul regiunii Donețk, aflată în dispută. Referindu-se la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Peskov a susținut că, în lipsa unei asumări a responsabilității de către Kiev, „operațiunea militară specială va continua după expirarea armistițiului”.