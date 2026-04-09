Trump va discuta cu Rutte despre posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO

Președintele american Donald Trump ar urma să discute cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibilitatea retragerii Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit anunțului făcut de Casa Albă. Întâlnirea va avea loc în Biroul Oval în următoarele ore, arată AFP.

„Au fost puși la încercare și au eșuat. Aș adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele americanilor în ultimele șase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanțează apărarea”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Președintele Donald Trump a afirmat miercuri că aliații NATO „au fost testați și au eșuat” în contextul declanșării conflictului cu Iranul, subliniind că nu au oferit sprijin Statelor Unite.

Tot miercuri, liderii mai multor state europene au salutat anunțul privind un armistițiu de două săptămâni între Iran și SUA, arătând că „guvernele noastre vor contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Constituția Statelor Unite stabilește că președintele poate încheia tratate doar cu avizul și consimțământul Senatului, fiind necesar ca două treimi dintre cei 100 de senatori să fie de acord. Textul constituțional nu prevede însă procedura pentru retragerea dintr-un tratat.

NATO, fondată în 1949 și formată din țări europene, Statele Unite și Canada, a fost creată pentru a contracara riscul unui atac sovietic și a rămas de atunci piatra de temelie a securității occidentale. Articolul 13 al Tratatului Atlanticului de Nord permite unui membru să se retragă după ce notifică guvernul Statelor Unite cu un an înainte, iar Washingtonul informează celelalte state membre despre denunțarea tratatului. Până în prezent, niciun membru NATO nu a părăsit organizația.

În 2023, Congresul SUA a adoptat o lege, semnată de președintele Joe Biden, care interzice oricărui lider american să suspende sau să retragă țara din NATO fără aprobarea a două treimi dintre senatori. Măsura a fost introdusă ca amendament la National Defense Authorization Act (NDAA) pentru 2024, proiect legislativ anual care stabilește politica Pentagonului. Principalii sponsori ai amendamentului au fost senatorul democrat Tim Kaine și senatorul republican Marco Rubio.

Rubio, în prezent consilier pentru securitate națională al lui Trump, a declarat recent că Washingtonul ar trebui să-și reevalueze relațiile cu NATO după încheierea conflictului cu Iranul, început pe 28 februarie în urma atacurilor aeriene americane și israeliene. Amendamentul NDAA interzice, de asemenea, folosirea fondurilor americane pentru o eventuală retragere din Alianță.