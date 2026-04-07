Trump ia în calcul o posibilă retragere din NATO, după ce europenii au interzis SUA folosirea bazelor aeriene

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre NATO și despre evoluțiile din conflictul cu Iranul, sugerând că ar putea lua în calcul o retragere din alianță, după ce premierul socialist al Spaniei, și apoi și alți lideri europeni de stânga radicală au refuzat accesul avioanelor americane la bazele aeriene de pe teritoriul lor.

Întrebat dacă analizează ieșirea Statelor Unite din NATO, Donald Trump a criticat dur alianța, fără să ofere însă detalii concrete despre un calendar sau pași oficiali.

„O să vedeți foarte curând. NATO nu a fost la înălțime. Ar trebui să le fie rușine”, a spus președintele SUA.

Declarațiile vin în contextul războiului cu Iranul, aflat deja în a doua lună, dar și pe fondul unor neînțelegeri legate de sprijinul oferit de aliați și împărțirea responsabilităților, inclusiv în relația cu state precum Spania. În paralel, mai mulți aliați politici ai președintelui din Capitoliu au cerut retragerea militarilor americani din bazele din Morón și Rota.

Președintele a susținut că strategia aplicată în conflictul cu Iranul a produs deja rezultate și a vorbit despre amploarea operațiunilor.

Acesta a afirmat că Statele Unite au „obliterat” capacitatea unui „stat foarte puternic” în 34 de zile de ofensivă și a susținut că Iranul ar mai dispune doar de resurse limitate, precum rachete și drone.

Donald Trump a declarat că ar adopta o abordare mai dură în ceea ce privește resursele energetice ale Iranului.

„Aș lua petrolul”, a spus acesta, susținând că resursele ar putea aduce beneficii economice importante.

În același timp, președintele a făcut referire la o propunere de încetare a ostilităților, apărută în cursul aceleiași zile, pe care a descris-o drept „un pas semnificativ”, fără să ofere detalii despre conținut sau despre implicarea SUA în negocieri.

Trump nu a răspuns întrebărilor legate de riscul ca unele operațiuni militare să ducă la acuzații de crime de război în lipsa unui acord.

Președintele american a vorbit și despre situația din interiorul Iranului, afirmând că populația ar dori schimbări, dar nu acționează din cauza riscurilor.

„Dacă ies în stradă, sunt împușcați”, a afirmat el, invocând informații din serviciile americane.

Potrivit acestuia, mii de persoane ar fi fost ucise în ultimele luni în contextul tensiunilor interne.

Trump a susținut că iranienii „vor să audă bombe”, sugerând că percep acțiunile militare ca pe o posibilă cale de schimbare, și a afirmat că nemulțumirea populației crește în momentele în care bombardamentele se opresc.

Președintele a vorbit și despre impactul asupra civililor, susținând că intervențiile au și o componentă umanitară.

„Luptăm pentru copii”, a spus acesta. „Luptăm pentru părinții lor, pentru bunicii lor. Luptăm pentru ei”, a adăugat Trump, subliniind că obiectivul este menținerea populației „cât mai în siguranță posibil” în contextul războiului.

Trump a menționat și o operațiune de salvare a doi piloți americani în teritoriu inamic, pe care a descris-o drept „incredibilă”, subliniind riscurile implicate și faptul că elicopterele au revenit cu multiple urme de gloanțe.

Pe plan extern, președintele a dat ca exemplu relația cu Venezuela, pe care a descris-o drept „fantastică”, afirmând că Statele Unite procesează la Houston aproximativ 100 de milioane de barili de petrol proveniți din această țară și sugerând o posibilă cooperare pe termen lung.