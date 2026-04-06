Donald Trump nu va participa la Summit-ul B9 de la București. Marco Rubio, posibil înlocuitor

Președintele SUA, Donald Trump nu va participa la Summit-ul B9 programat la București, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, potrivit NATO.

Evenimentul, dedicat securității regionale și coordonării între statele de pe flancul estic al NATO, urmează să aibă loc pe 13 mai. În locul liderului american, este luată în calcul participarea senatorului Marco Rubio.

Donald Trump fusese invitat oficial să ia parte la reuniunea B9 organizată în capitala României. Conform informațiilor furnizate, „Donald Trump a refuzat invitația de a veni la București”, decizie care schimbă configurația reprezentării americane la acest nivel.

Nu au fost comunicate detalii suplimentare privind motivele refuzului, iar informațiile disponibile nu indică existența unei poziții oficiale extinse din partea fostului lider de la Casa Albă. În aceste condiții, organizatorii și partenerii internaționali analizează variante alternative de reprezentare.

În absența lui Trump, una dintre opțiunile discutate este participarea senatorului american Marco Rubio. Potrivit datelor existente, „în locul său ar putea participa Marco Rubio”, însă nu a fost confirmată oficial prezența acestuia la summit.

Rubio este cunoscut pentru pozițiile sale în domeniul politicii externe și al securității internaționale, fiind implicat în dezbateri privind relațiile transatlantice și sprijinul pentru Ucraina. O eventuală participare ar asigura continuitatea dialogului între Statele Unite și aliații est-europeni.

Summit-ul B9 reprezintă un format de cooperare regională care reunește statele de pe flancul estic al NATO. Evenimentul de la București este programat pentru data de 13 mai și are ca obiectiv principal coordonarea pozițiilor privind securitatea regională.

Conform informațiilor prezentate, „Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina”. În contextul actual, aceste teme rămân prioritare pentru statele participante, în special în ceea ce privește consolidarea capacităților defensive și cooperarea strategică.

Formatul B9 include nouă state: România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia. Aceste țări colaborează pentru a-și coordona pozițiile în cadrul NATO și pentru a contribui la securitatea colectivă a alianței.

România, în calitate de gazdă a summit-ului, joacă un rol important în facilitarea dialogului între partenerii regionali și în susținerea inițiativelor comune privind securitatea. Reuniunea de la București este una dintre principalele platforme de consultare pentru statele din această regiune.