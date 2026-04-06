Donald Trump cere reluarea urgentă a lucrărilor la sala de bal de la Casa Albă, invocând riscuri de securitate

Administrația președintelui american Donald Trump a depus o moțiune de urgență pentru reluarea lucrărilor la noua sală de bal a Casei Albe, după ce un judecător federal a decis suspendarea proiectului, potrivit Fox News.

Departamentul de Justiție (DOJ) susține că oprirea construcției creează vulnerabilități majore de securitate și solicită intervenția rapidă a instanței de apel.

Decizia instanței vine în contextul unei dispute juridice privind necesitatea aprobării Congresului pentru acest proiect estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari, finanțat din surse private.

În documentele depuse în instanță, avocații guvernamentali afirmă că proiectul este deja într-un stadiu avansat, incluzând lucrări sensibile din punct de vedere al securității, potrivit agenției Reuters.

„Această decizie este de nesusținut și trebuie suspendată, având în vedere că structura este deja în construcție, cu excavări de nivel Top Secret, fundații și elemente pregătite pentru instalarea unor materiale fortificate”, se arată în moțiune.

De asemenea, documentul subliniază urgența finalizării lucrărilor: „Timpul este esențial!”.

Potrivit administrației, oprirea lucrărilor ar lăsa zona „deschisă și expusă”, generând „amenințări grave la adresa securității naționale, a Casei Albe, a președintelui și a personalului acestuia”.

Judecătorul federal Richard Leon a decis suspendarea proiectului până la obținerea aprobării Congresului, în urma unei acțiuni intentate de organizația National Trust for Historic Preservation.

The Guardian spune că instanța a considerat că proiectul nu poate continua fără autorizare legislativă, subliniind rolul Congresului în gestionarea modificărilor majore ale proprietăților federale.

Totuși, judecătorul a permis continuarea lucrărilor considerate necesare pentru securitatea complexului, inclusiv elemente subterane sau structurale.

Administrația contestă această interpretare, susținând că președintele are autoritatea de a face modificări la Casa Albă fără aprobarea Congresului, potrivit LAist.

Noua sală de bal, cu o suprafață de aproximativ 90.000 de metri pătrați, este proiectată să includă sisteme avansate de protecție, inclusiv materiale rezistente la explozii, gloanțe și atacuri cu drone.

Avocații guvernamentali avertizează că aceste componente nu pot rămâne incomplete sau expuse mediului, deoarece ar putea compromite elemente sensibile ale infrastructurii de securitate.

„Lucrările trebuie finalizate rapid și nu pot fi lăsate expuse condițiilor unui șantier deschis”, se arată în documentele depuse.

Administrația a făcut apel la Curtea de Apel pentru Circuitul Districtului Columbia, solicitând suspendarea deciziei instanței inferioare. În paralel, autoritățile au susținut că procesul inițiat de organizațiile de conservare este „lipsit de bază legală”.

Potrivit unor relatări din presa internațională, disputa ar putea ajunge până la Curtea Supremă, în funcție de evoluția apelului.

În același timp, reclamanții susțin că proiectul a fost demarat fără respectarea procedurilor federale de evaluare și fără aprobarea necesară din partea Congresului.

Construcția noii săli de bal face parte dintr-un plan mai amplu de remodelare a unor zone din Washington, promovat de administrația Trump. Proiectul a implicat demolarea aripii estice istorice a Casei Albe, construită inițial în 1902 și extinsă ulterior.

Administrația susține că investiția este realizată integral din donații private și că nu implică fonduri publice.

Disputa juridică rămâne în desfășurare, iar decizia finală privind continuarea lucrărilor va depinde de instanțele superioare.