Donald Trump susține că SUA au în plan o noapte de neuitat pentru Iran: Poate fi chiar mâine

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut o conferință de presă la Casa Albă pe tema conflictului din Iran, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Liderul american a vorbit despre operațiunile militare recente, despre negocierile în curs și despre scenariile privind evoluția războiului.

În cadrul declarațiilor, Donald Trump a făcut referire la capacitatea militară a Statelor Unite și la posibilitatea unui deznodământ rapid al conflictului.

„Este o onoare să mă aflu alături de dvs. Paște Fericit. Cred că din punct de vedere militar a fost cele bune Sărbători de Paște. Am avut noroc și am fost ajutați de mulți oameni. Epic Fury este o operațiune de salvare. Întreaga țară poate fi preluată într-o singură noapte și acea noapte poate fi chiar noaptea de mâine”, a declarat Donald Trump.

Afirmațiile vin în contextul intensificării operațiunilor militare din regiune și al dezbaterilor privind o eventuală extindere a conflictului. Președintele SUA a oferit detalii despre o misiune militară în care au fost implicați doi piloți americani răniți pe teritoriul Iranului.

„Pilotul din F15 a fost extras din teritoriul inamic. Colegul său a fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului. A început să traverseze munții Iranului ca să evite capturarea. S-a rănit, și-a tratat popriile răni și a contactat armata americană. Am mobilizat imediat o operațiune pentru a-l salva din munții Iranului. A fost o misiune dificilă, a inclus 150 de aeronave și alte echipamente militare”, a spus Donald Trump.

Liderul american a descris intervenția drept una complexă, desfășurată în condiții dificile.

Donald Trump a făcut referire și la resursele energetice ale Iranului, afirmând că acestea ar putea reprezenta un obiectiv strategic.

„Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, aș păstra petrolul și am face mulți bani”, a spus Donald Trump.

Totodată, acesta a comentat propunerea de încetare a focului, arătând că nu consideră suficientă o astfel de soluție în forma actuală.

Trump a afirmat că ar continua conflictul până la atingerea unor obiective clare, însă a menționat că populația americană își dorește încheierea războiului. Potrivit acestuia, conflictul s-ar putea încheia rapid dacă partea iraniană ar face „ceea ce trebuie să facă”.

În discuțiile cu presa, președintele SUA a susținut că operațiunile recente au avut efecte asupra conducerii de la Teheran și asupra modului în care aceasta negociază.

„Oamenii de acolo sunt acum mult mai raționali decât nebunii pe care i-ați avut în faza unu și faza doi”, a spus Trump. „Erau nebuni, oamenii cu care negociem acum în numele Iranului sunt mult mai rezonabili”.

Donald Trump a mai afirmat că negocierile aflate în desfășurare sunt într-o direcție pozitivă și că partea iraniană ar acționa „cu bună-credință”. Declarațiile vin într-un moment în care situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, iar evoluțiile depind de deciziile politice și militare din perioada următoare.