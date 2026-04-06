Escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu: Iranul anunță că va continua războiul. Atacurile asupra infrastructurii critice se intensifică

Situația din Orientul Mijlociu continuă să se degradeze rapid, pe fondul confruntărilor dintre Iran, Israel și Statele Unite. În timp ce mai multe state încearcă să medieze un armistițiu, declarațiile oficiale și acțiunile militare din ultimele ore indică o escaladare a conflictului.

Potrivit unor surse oficiale din Iran, armata iraniană nu intenționează să oprească operațiunile militare în viitorul apropiat. În paralel, Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra unor obiective strategice din Iran, inclusiv infrastructuri militare și aeriene.

Un mesaj ferm a venit din partea armatei iraniene, care a transmis că războiul va continua atât timp cât liderii politici vor considera oportun.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat că obiectivul este ca adversarul să suporte consecințele declanșării conflictului.

„Țara noastră va continua să lupte atât timp cât responsabilii politici vor considera oportun. Inamicul trebuie să regrete declanșarea ostilităților, pentru ca după acest conflict să putem restabili securitatea și să evităm un nou război”, a afirmat oficialul, citat de agenția iraniană ISNA.

În același timp, Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat o serie de operațiuni aeriene de amploare.

Potrivit unui comunicat oficial, aviația israeliană a efectuat atacuri asupra mai multor aeroporturi din Teheran, vizând capacitățile aeriene ale Iranului.

„Zeci de avioane de luptă au lovit numeroase mijloace aeriene, inclusiv avioane și elicoptere, precum și alte infrastructuri militare în trei aeroporturi din Teheran”, se arată în comunicatul armatei.

Aceste atacuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de slăbire a capacității militare a Iranului, într-un moment în care conflictul pare să se extindă.

Anterior, oficiali israelieni au indicat că infrastructurile economice strategice sunt, de asemenea, considerate ținte legitime. Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a descris un complex petrochimic din Assalouyeh drept „o țintă cheie care asigură aproximativ jumătate din producția petrochimică a țării”.

În acest context tensionat, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a transmis un avertisment sever privind riscurile tot mai mari pentru populația civilă.

Președinta organizației, Mirjana Spoljaric, a condamnat ceea ce a numit „amenințări deliberate” asupra infrastructurilor civile.

„Orice război dus fără limite este incompatibil cu dreptul internațional. Este de neapărat, inuman și devastator pentru populații întregi”, a declarat aceasta.

Oficialul a atras atenția în special asupra riscurilor asociate cu atacurile asupra instalațiilor nucleare, pe care le-a descris drept „deosebit de alarmante”.

„Orice eroare de calcul poate avea consecințe ireversibile pentru generațiile viitoare”, a subliniat Mirjana Spoljaric.

În paralel cu intensificarea conflictului, eforturile diplomatice pentru o încetare temporară a focului rămân incerte.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, mai mulți mediatori, inclusiv din Pakistan, Egipt și Turcia, au propus un armistițiu de 45 de zile.

Cu toate acestea, Casa Albă a transmis că această propunere nu a fost aprobată de administrația americană.

Un oficial american de rang înalt a declarat că ideea reprezintă doar una dintre numeroasele opțiuni discutate și că nu există, în acest moment, o decizie finală.

În același timp, președintele Donald Trump ar fi stabilit un ultimatum, amenințând cu noi atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă anumite condiții nu vor fi îndeplinite, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Operațiunea militară americană, denumită „Furie epică”, continuă, potrivit surselor oficiale.