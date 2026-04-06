Noi atacuri împotriva facilităților SUA din Irak. Misiunile diplomatice, tot mai des atacate

Miliții susținute de Iran au lansat noi atacuri asupra diplomaților și facilităților americane din Irak, într-un context regional tensionat marcat de escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit CNN.

Incidentele au avut loc pe timpul nopții și au vizat infrastructura diplomatică americană, fără ca autoritățile să ofere detalii precise despre locații.

Reacția Washingtonului a fost una fermă, solicitând intervenția urgentă a autorităților irakiene.

Conform datelor, inclusiv Business Standard – articol complet, milițiile asociate Iranului au desfășurat două atacuri distincte asupra unor obiective americane din Irak.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a condamnat aceste acțiuni, descriindu-le drept „atacuri teroriste revoltătoare” asupra misiunilor diplomatice.

Acesta a declarat: „În contextul acestor atacuri teroriste revoltătoare împotriva misiunii noastre diplomatice, am cerut în mod constant guvernului irakian să îşi îndeplinească imediat responsabilitatea de a opri atacurile asupra facilităţilor americane şi de a împiedica miliţiile teroriste să folosească teritoriul irakian pentru lansarea de atacuri”.

Oficialul american a subliniat, de asemenea, că Washingtonul este pregătit să reacționeze:

„Nu vom ezita să ne apărăm personalul şi facilităţile dacă guvernul irakian nu va putea să îşi îndeplinească obligaţiile”.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian – context regional, Irak a devenit un punct central al confruntării indirecte dintre Iran și Statele Unite, pe fondul unui conflict mai amplu care implică și Israelul.

Grupările armate pro-iraniene au intensificat atacurile cu drone și rachete asupra unor ținte americane, iar răspunsurile militare au contribuit la creșterea tensiunilor.

Aceeași sursă notează că aceste grupări, reunite sub diferite structuri precum „Islamic Resistance in Iraq”, au lansat în mod repetat atacuri asupra bazelor și facilităților americane, transformând teritoriul irakian într-un teatru activ al confruntărilor indirecte.

De asemenea, Reuters – analiză asupra milițiilor evidențiază că, deși unele miliții și-au redus implicarea directă, anumite grupări rămân active și capabile să execute atacuri împotriva intereselor americane, în special în momente de escaladare.

Datele arată că ambasada SUA din Bagdad, consulatul din Erbil și alte facilități diplomatice au fost vizate în mod repetat de la începutul conflictului regional. Potrivit informațiilor citate de CNN și reluate de presa internațională, aceste obiective au devenit ținte recurente pentru grupările armate susținute de Iran.

Un material publicat de The Wall Street Journal – actualizare conflict confirmă că atacurile recente se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni coordonate împotriva prezenței americane în Orientul Mijlociu, Irak fiind unul dintre principalele puncte de presiune.

State Dept dropped a $3 million reward for info on attacks against U.S. embassies and consulates in Iraq. They're specifically targeting Iranian-backed militias hitting the U.S. Embassy in Baghdad, the consulate in Erbil, and the Diplomatic Support Center. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 1, 2026

În paralel, autoritățile americane au anunțat recent o recompensă de până la 3 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la identificarea responsabililor pentru atacurile asupra facilităților diplomatice din Irak.

În contextul acestor evoluții, Washingtonul exercită presiuni asupra autorităților de la Bagdad pentru a interveni și a limita acțiunile milițiilor. Oficialii americani consideră că guvernul irakian are responsabilitatea de a preveni utilizarea teritoriului național pentru lansarea de atacuri.

Situația este complicată de diviziunile interne din Irak și de influența semnificativă pe care Iranul o exercită asupra unor grupări armate locale. Potrivit analizelor internaționale, aceste tensiuni interne îngreunează capacitatea autorităților irakiene de a controla complet activitatea milițiilor.

Atacurile recente indică o intensificare a riscurilor de securitate în Irak și o posibilă extindere a conflictului regional. În lipsa unor măsuri eficiente de control, infrastructura diplomatică și militară americană rămâne vulnerabilă.

Evoluțiile din perioada următoare vor depinde în mare măsură de reacția guvernului irakian și de dinamica relațiilor dintre Statele Unite și Iran, într-un context geopolitic deja instabil.