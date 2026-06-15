Marea Britanie, Franța, Germania și Italia au anunțat duminică faptul că sunt pregătite să ridice sancțiunile impuse Iranului, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru încheierea conflictului dintre cele două țări, potrivit Reuters.

Decizia ar putea marca începutul unei noi etape în relațiile dintre Teheran și Occident, după ani de tensiuni legate de programul nuclear iranian.

Cele patru state europene, cunoscute și sub numele de E4, au transmis că o eventuală relaxare a sancțiunilor va depinde de măsurile concrete pe care Iranul le va adopta în privința activităților sale nucleare.

Anunțul este important deoarece poate avea efecte directe asupra economiei iraniene, asupra piețelor energetice și asupra stabilității geopolitice din Orientul Mijlociu.

Într-un comunicat comun, liderii celor patru țări au subliniat că obiectivul principal rămâne împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare.

„Iranul nu trebuie să dobândească niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să colaborăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru atingerea acestui obiectiv”, au declarat liderii celor patru state.

Mesajul transmite un semnal clar că Europa este dispusă să sprijine procesul diplomatic început între Washington și Teheran, însă numai în condițiile în care programul nuclear iranian va rămâne sub control internațional și va respecta normele stabilite de comunitatea internațională.

Sancțiunile occidentale au afectat puternic economia Iranului în ultimii ani, limitând exporturile de petrol, accesul la sistemul financiar internațional și investițiile străine.

O eventuală ridicare a acestora ar putea permite Iranului să își crească exporturile energetice și să atragă capital extern.

În același timp, măsura ar putea contribui la stabilizarea prețurilor la energie pe piețele internaționale, într-un context în care securitatea aprovizionării cu petrol și gaze rămâne o preocupare majoră pentru multe state.

Analiștii consideră că orice relaxare a sancțiunilor va fi graduală și va depinde de verificările efectuate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), instituția responsabilă cu monitorizarea activităților nucleare ale Iranului.

Dosarul nuclear iranian reprezintă de peste două decenii unul dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda diplomatică internațională.

Statele occidentale susțin că Iranul nu trebuie să dezvolte capacități care ar putea fi utilizate pentru producerea unei arme nucleare, în timp ce Teheranul afirmă că programul său are exclusiv scopuri civile.

În acest context, acordul recent dintre Statele Unite și Iran și disponibilitatea exprimată de cele patru mari puteri europene de a ridica sancțiunile sunt privite ca un posibil pas către reducerea tensiunilor regionale și relansarea dialogului diplomatic.