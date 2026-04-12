Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari

Autoritățile ucrainene lucrează la organizarea unei noi etape de schimb de prizonieri cu Rusia, în condițiile în care discuțiile dintre cele două părți rămân active. Informația a fost făcută publică după un schimb recent, în urma căruia un număr semnificativ de ucraineni s-au întors acasă.

Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial din Ucraina, a declarat că pregătirile sunt deja în desfășurare, însă procesul necesită parcurgerea unor etape administrative înainte de a putea fi finalizat. Oficialul a spus că aceste proceduri sunt esențiale pentru concretizarea unui nou acord.

„Sper că va exista o altă fază cândva spre sfârșitul săptămânii. Au fost implicate proceduri pur birocratice”, a declarat Budanov.

Anunțul privind o nouă rundă de negocieri vine la scurt timp după un schimb de prizonieri în care 182 de cetățeni ucraineni au fost eliberați din detenția rusă. Dintre aceștia, 175 sunt militari, iar 7 sunt civili.

Evenimentul reprezintă una dintre cele mai recente operațiuni de acest tip, în cadrul eforturilor continue ale Kievului de a-și repatria cetățenii aflați în captivitate.

În paralel, contactele cu partea rusă continuă, iar negocierile sunt menținute active pentru a facilita noi eliberări în perioada următoare.

Altfel, recent, Statul Major al Ucrainei a anunțat că Rusia ar fi înregistrat peste 1,31 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei din februarie 2022. Războiul continuă și în prezent, deși SUA s-a implicat activ pentru impunerea unui acord de pace.