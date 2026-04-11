Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri înaintea armistițiului de Paște

Rusia și Ucraina au făcut sâmbătă, 11 aprilie, un schimb de câte 175 de prizonieri de război fiecare, cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște anunțat de Kremlin, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

Schimbul a vizat în total 350 de prizonieri de război, câte 175 din fiecare tabără. Informația a fost făcută publică și de Ministerul rus al Apărării, care a transmis că militarii ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predaţi 175 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene”, a anunţat Ministerul Apărării din Rusia, într-un comunicat publicat pe aplicaţia MAKS, creată de stat.

Pe lângă cei 175 de militari ucraineni au fost predați și șapte civili. La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a transmis că printre cei schimbați se află și răniți, iar majoritatea acestora se aflau în captivitate încă din 2022.

Centrul de coordonare a informat ulterior că cea mai tânără persoană eliberată are 22 de ani, iar cea mai în vârstă are 63 de ani. Tot aceeași structură a anunțat că au fost eliberați și 25 de ofițeri.

Potrivit autorităților ucrainene, acești ofițeri se aflau printre persoanele pe care partea rusă refuzase anterior să le dea la schimb. Astfel, schimbul anunțat sâmbătă a inclus atât militari aflați de mai mult timp în captivitate, cât și persoane rănite și ofițeri care nu fuseseră eliberați la schimburile anterioare. Și Volodimir Zelenski a anunțat în mediul online întoarcerea oamenilor acasă.

„Oamenii noștri se întorc acasă. 175 de militari. Luptători ai Forțelor Armate, membri ai Gărzii Naționale, grăniceri. Soldați, sergenți și ofițeri. Și șapte civili. Luptătorii noștri au apărat Ucraina pe diverse fronturi: la Mariupol, la Cernobîl, pe axele Donețk, Luhansk, Harkiv, Herson, Zaporijia, Sumi, Kiev și Kursk. Printre ei se află și răniți. Cei mai mulți se află în captivitate din 2022. Și acum sunt în sfârșit, acasă. Mulțumim fiecărei unități care contribuie la fondul nostru de schimb și, astfel, apropie momentul întoarcerii oamenilor noștri. Repatrierea tuturor celor aflați în captivitate în Rusia este o chestiune de principiu pentru noi. Mulțumim tuturor celor din lume care ne ajută în acest demers”, a scris președintele Ucrainei.

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin a decis o încetare a focului pe durata sărbătorilor ortodoxe de Paște. Anunțul a venit în contextul în care și Kievul propusese o pauză a ostilităților.

„Un armistițiu este declarat de la ora 16:00 (13:00 GMT) pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026” de către Putin, „în legătură cu apropiata sărbătoare ortodoxă a Paștelui”, a anunțat Kremlinul într-un comunicat.

Instituția a transmis și că Statul Major General „a primit instrucțiuni să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, dar a adăugat că trupele rămân pregătite să „contracareze orice posibile provocări din partea inamicului”.

Volodimir Zelenski a declarat la începutul săptămânii că a adoptat o propunere de armistițiu pentru sărbători prin intermediul SUA, în condițiile în care discuțiile pentru încheierea conflictului, care durează de patru ani, au fost afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

După anunțul făcut de Kremlin, liderul ucrainean a transmis că Ucraina va respecta armistițiul care urma să intre în vigoare sâmbătă după-amiază, dar că va răspunde „lovitură cu lovitură” la orice încălcare din partea Rusiei.

„Absenţa atacurilor ruseşti în aer, pe uscat şi pe mare va însemna că nu va exista o reacţie nici din partea noastră”, a scris el într-un mesaj pe X.