Militarii ucraineni au doborât drone ale Iranului în mai multe țări din Orientul Mijlociu, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că experții militari ucraineni au doborât drone iraniene în mai multe țări din Orientul Mijlociu, potrivit The Wall Street Journal și The Times of Israel.

Kievul a trimis zeci de militari specializați în lupta contra dronelor în cel puțin patru țări din Orientul Mijlociu, după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au declanșat un val de atacuri cu drone ca represalii din partea regimului de la Teheran.

„Am demonstrat unor țări cum să lucreze cu interceptoare. Le-am distrus? Da, le-am distrus. Am făcut-o într-o singură țară? Nu, în mai multe”, le-a spus Volodimir Zelenski jurnaliștilor, într-o serie de comentarii aflate sub embargou și publicate abia vineri.

„Nu era vorba despre o misiune de antrenament sau exerciții, ci despre sprijin în construirea unui sistem modern de apărare aeriană care poate funcționa cu adevărat. Da, ei doborau donele Shahed”, a explicat președintele ucrainean, referindu-se la dronele iraniene.

În total 11 țări au apelat la expertiza Kievului în respingerea atacurilor similare cu cele lansate de Rusia în Ucraina folosind drone de proveniență iraniană. Ucraina a răspuns prin desfășurarea a peste 200 de experți pentru a-și împărtăși experiența în apărarea infrastructurii.

Acest lucru a deschis calea către acorduri de securitate pe 10 ani pe care Ucraina le-a semnat cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Kievul este acum în discuții cu Oman, Kuweit și Bahrain pentru a ajunge la acorduri similare, a declarat Zelenski, într-o mișcare care ar consolida și mai mult rolul în schimbare al țării în regiune.

Volodimir Zelenski declarase la începutul acestei săptămâni că unitățile de drone ucrainene vor rămâne în regiune chiar și după ce Statele Unite și Iranul vor conveni asupra unui armistițiu de două săptămâni.

„În schimbul sprijinului și expertizei noastre, vom primi diverse lucruri. În unele cazuri, este vorba de interceptori pentru a proteja infrastructura noastră energetică; în altele, există aranjamente financiare”, spune el, adăugând că Ucraina ar putea primi și aprovizionare cu petrol din partea țărilor din Orientul Mijlociu pe care le-au ajutat militar.