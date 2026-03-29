În ce constă parteneriatul realizat între Ucraina și statele din Orientul Mijlociu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, încearcă să transforme experiența acumulată pe câmpul de luptă într-un instrument de negociere strategică, propunând statelor din Orientul Mijlociu acces la tehnologii avansate anti-dronă, potrivit Fox News.

Inițiativa vine în contextul în care conflictul cu Rusia a intrat în al patrulea an, iar Kievul caută soluții pentru a compensa deficitul de sisteme de apărare antiaeriană.

Zelenski s-a întâlnit vineri, la Abu Dhabi, cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. În cadrul întrevederii, cei doi lideri au discutat despre un posibil acord prin care Ucraina ar furniza tehnologie avansată de combatere a dronelor, în schimbul sprijinului militar și financiar.

Potrivit declarațiilor făcute ulterior, Ucraina ar putea oferi acces la sisteme complexe dezvoltate în timpul războiului, care includ interceptoare de drone și soluții de război electronic integrate.

„Avem, de exemplu, interceptoare de drone. Avem un sistem de război electronic și multe alte lucruri. Toate acestea funcționează împreună într-un singur sistem. Acesta este ceea ce avem și nimeni altcineva nu are”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că astfel de tehnologii sunt deja împărtășite cu cel puțin patru state din regiunea Golfului Persic: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Arabia Saudită. Aceste țări se confruntă cu amenințări tot mai mari generate de capacitățile de drone ale Iranului.

Zelenski a subliniat însă că parteneriatele trebuie să fie reciproce, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu un deficit major de sisteme de apărare antiaeriană, în special rachete Patriot PAC-3, utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice.

„Suntem pregătiți să ajutăm țările din Orientul Mijlociu cu expertiza și cunoștințele noastre și sperăm că ele ne pot ajuta cu rachete anti-balistice”, a afirmat liderul ucrainean.

Conform informațiilor furnizate de Associated Press, Ucraina a semnat deja acorduri de apărare pe termen de zece ani cu Arabia Saudită și Qatar, iar un acord similar cu Emiratele Arabe Unite este în curs de negociere.

În interviul acordat postului Fox News, Zelenski a avertizat că intensificarea implicării Statelor Unite în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul și al operațiunii militare denumite „Operation Epic Fury”, ar putea afecta livrările de armament către Ucraina.

El a susținut că Rusia își consolidează deja relațiile militare cu Iranul, inclusiv prin transferul de tehnologii de drone și tactici dezvoltate în conflictul din Ucraina.

„Rusia va împărtăși tot ceea ce știe despre acest război. Deja împărtășesc cu iranienii”, a spus Zelenski.

În același context, liderul ucrainean a sugerat că Moscova are interesul de a menține instabilitatea în Orientul Mijlociu pentru a devia atenția Statelor Unite de la conflictul din Ucraina: „Asta fac ei”.

Pe plan intern, Zelenski a reiterat că Ucraina nu va ceda teritorii în regiunea Donbas, argumentând că o astfel de decizie ar avea consecințe asupra moralului trupelor și ar duce la strămutarea civililor. „Cred că moralul lor va scădea”, a afirmat acesta.

În același timp, el a făcut apel la fostul președinte american Donald Trump să mențină atenția asupra conflictului din Ucraina, în paralel cu gestionarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. „Sper că președintele Trump va găsi o modalitate de a încheia acest război prin presiuni asupra regimului iranian și sper că nu vor uita de războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Potrivit autorităților ucrainene, citate de Associated Press, peste 270 de drone rusești au atacat Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând moartea a cel puțin cinci persoane.