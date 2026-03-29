Aeroportul şi portul Shuwaikh, din Kuweit, atacate. Iranul ameninţă universităţile americane din Orientul Mijlociu. Live text

Statul Major General al Forţelor Armate din Kuweit a confirmat că exploziile auzite recent sunt cauzate de interceptarea unor ţinte ostile de către sistemele de apărare aeriană, potrivit unei declaraţii publicate pe platforma X.

Incidentul are loc într-un context de securitate tensionat, după ce Aeroportul Internaţional din Kuweit a fost vizat sâmbătă de atacuri cu drone.

Conform agenţiei de stat KUNA, aceste atacuri au provocat daune semnificative infrastructurii radar, însă nu au fost raportate victime.

Autoritatea Civilă pentru Aviaţie a precizat că operaţiunile aeroportuare sunt monitorizate atent pentru a preveni perturbări majore.

Purtătorul de cuvânt al instituţiei a indicat că atacurile ar fi fost lansate de Iran, împreună cu aliaţii săi şi grupările armate pe care le susţine.

🚨Shuwaikh Port, Kuwait Urgent: Shuwaikh Port in Kuwait was targeted by an Iranian drone, resulting in a fire and plumes of smoke.#iran #israel #Dubai #IranMassacre‌ pic.twitter.com/uJUINbyfkp — Dew You (@Dewyou23) March 29, 2026

Situaţia de securitate s-a deteriorat suplimentar după ce portul Shuwaikh a fost vizat de o dronă iraniană, incident ce a declanşat un incendiu şi coloane vizibile de fum. Autorităţile monitorizează evoluţia evenimentelor şi menţin nivel ridicat de alertă în infrastructurile critice.

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice, după ce Iranul a emis amenințări directe la adresa universităților americane din regiune, în urma unor presupuse atacuri asupra infrastructurii academice iraniene.

Evoluțiile recente indică o extindere a conflictului, atât prin declarații oficiale, cât și prin acțiuni revendicate de Garda Revoluționară Islamică, care vizează inclusiv obiective economice din statele din Golf.

Garda Revoluționară Islamică a transmis un avertisment ferm către Statele Unite, în urma acuzațiilor privind distrugerea a două universități iraniene. Într-un comunicat publicat de presa iraniană se arată:

„Dacă guvernul SUA dorește ca universitățile sale din regiune să fie ferite de represalii… trebuie să condamne bombardarea universităților într-o declarație oficială până la ora 12:00, luni, 30 martie, ora Teheranului”.

Totodată, autoritățile iraniene au emis și o avertizare adresată personalului și studenților din aceste instituții:

„Sfătuim toți angajații, profesorii și studenții universităților americane din regiune și pe rezidenții din zonele din jurul acestora să păstreze o distanță de cel puțin un kilometru față de campusuri”.

În Orientul Mijlociu funcționează mai multe campusuri ale unor universități americane, inclusiv în Qatar și Emiratele Arabe Unite, ceea ce ridică preocupări privind securitatea acestora în contextul actual.

Potrivit presei iraniene, unul dintre atacuri ar fi vizat Universitatea de Știință și Tehnologie din Teheran, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Mai multe clădiri au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. Nu există confirmări independente privind responsabilitatea pentru aceste lovituri, iar Statele Unite și Israelul nu au oferit declarații oficiale în acest sens.

Situația s-a complicat suplimentar după ce Garda Revoluționară Islamică a anunțat că a vizat două companii majore din industria aluminiului din regiune, ca reacție la atacurile asupra unor uzine siderurgice iraniene.

Compania Aluminium Bahrain, cunoscută sub numele de Alba, a confirmat că facilitățile sale au fost ținta unui atac iranian. Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă de stat din Bahrain, două persoane au fost rănite ușor în urma incidentului, iar evaluarea pagubelor este în curs.

Garda Revoluționară a declarat că a vizat atât Alba, cât și Emirates Global Aluminium, susținând că aceste companii ar avea legături cu firme militare și aeronautice americane. Declarația nu a fost însoțită de dovezi, iar Reuters a precizat că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Aceste evoluții marchează o extindere a conflictului către infrastructura economică strategică din regiune, în special în sectorul metalurgic, cu potențiale implicații asupra piețelor globale.

Evenimentele recente au loc într-un context geografic sensibil, în apropierea Strâmtorii Hormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul global de petrol și gaze.

Orice escaladare militară în această zonă ar putea avea efecte asupra securității energetice la nivel internațional.

Strâmtoarea Hormuz, situată între Iran și Emiratele Arabe Unite, reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru resursele energetice mondiale, ceea ce amplifică importanța strategică a evoluțiilor din regiune.

În paralel cu aceste evoluții, presa internațională relatează că Pentagonul analizează opțiuni pentru o posibilă operațiune terestră în Iran.

Potrivit unui raport publicat de The Washington Post, citând oficiali americani, planurile ar viza operațiuni limitate, desfășurate pe durata mai multor săptămâni.

Conform informațiilor, nu ar fi vorba despre o invazie la scară largă, ci despre misiuni punctuale ale forțelor speciale și ale infanteriei. Decizia finală nu ar fi fost luată, iar riscurile pentru personalul militar american sunt considerate ridicate.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Este responsabilitatea Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi Comandantului Suprem opționalitate maximă. Nu înseamnă că președintele a luat o decizie”.

Raportul menționează că președintele Donald Trump nu aprobase până în prezent aceste planuri, în contextul riscurilor asociate unei astfel de intervenții.

În lipsa unor confirmări independente privind atacurile inițiale și a unei reacții oficiale din partea Washingtonului sau a aliaților săi, situația rămâne incertă.

Declarațiile și acțiunile recente indică însă o creștere a tensiunilor și o posibilă extindere a conflictului dincolo de granițele Iranului.

Amenințările asupra instituțiilor academice, combinată cu atacurile asupra infrastructurii industriale și pregătirile militare raportate, conturează un context regional volatil, cu implicații potențiale asupra securității internaționale.