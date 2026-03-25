Israelul, informat de planul în 15 puncte al SUA pentru Iran. Un oficial militar de la Teheran neagă negocierile. Live text

Un purtător de cuvânt al armatei din Iran susține că Statele Unite ar negocia cu ele însele, potrivit presei de stat de la Teheran. Între timp, tot mai multe surse, americane, israeliene și iraniene, confirmă existența negocierilor, potrivit The Times of Israel.

Declarația oficialului armatei vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că Teheranul dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, iar o persoană familiarizată cu situația a anunțat că un plan în 15 puncte, care vizează încheierea conflictului, a fost elaborat de Washington și trimis la Teheran.

„A ajuns nivelul luptei tale interioare la stadiul în care negociezi cu tine însuți?”, a fost declarația lui Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, Cartierul General Central Khatam al-Anbiya. „Oameni ca noi nu se pot înțelege niciodată cu oameni ca tine”, a mai spus militarul.

Ebrahim Zolfaqari a mai amenințat că investițiile americane și prețurile la energie de dinainte de război nu vor reveni atâta timp cât Washingtonul nu acceptă că stabilitatea regională este garantată de forțele armate iraniene.

Administrația americană condusă de Donald Trump a informat Israelul despre planul său în 15 puncte pentru încheierea războiului cu Iranul înainte de a-l prezenta iranienilor, a declarat un oficial israelian familiarizat cu situația pentru The Times of Israel.

Oficialul a confirmat detaliile planului prezentat în raport, exprimându-și în același timp scepticismul că Iranul va fi de acord cu un astfel de cadru, în ciuda optimismului raportat al SUA cu privire la șansele de succes ale planului.

Oficialul a confirmat, de asemenea, că Washingtonul a informat Israelul înainte de negocierile sale cu Iranul privind încheierea ostilităților, care au început duminică, fără a specifica cu cât timp înainte.

Iranul a declarat că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz dacă îndeplinesc reglementările de siguranță și securitate în coordonare cu autoritățile relevante, conform unui comunicat al Organizației Maritime Internaționale (OMI).

„Navele neostile... pot - cu condiția să nu participe și nici să nu sprijine acte de agresiune împotriva Iranului - și să respecte pe deplin reglementările de siguranță și securitate declarate - să beneficieze de trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz în coordonare cu autoritățile competente”, se arată în comunicat.

OMI spune că acest comunicat, datat duminică, a fost emis de Ministerul de Externe al Iranului cu solicitarea de a fi difuzat de OMI. OMI l-a distribuit statelor membre și ONG-urilor, adaugă acesta.