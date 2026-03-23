SUA ar putea ocupa insula Kharg, pentru a debloca navigația în Strâmtoarea Ormuz

Insula Kharg / sursa foto: wikipedia
Administrația din SUA ia în considerare o operațiune terestră pentru a ocupa insula Kharg din Iran, pe fondul tensiunilor din strâmtoarea Ormuz, a declarat o sursă pentru The Jerusalem Post. Un oficial american a confirmat că „armata americană a accelerat desfășurarea a mii de pușcași marini și personal al Marinei în Orientul Mijlociu”.

Cucerirea insulei Kharg, necesară pentru deblocarea navigației în Strâmtoarea Ormuz

Înalți oficiali americani și-au informat omologii din Israel și din alte națiuni, în ultimele zile, că se pare că nu există altă alternativă decât ca Statele Unite ale Americii să lanseze o operațiune militară terestră pentru a cuceri insula iraniană Kharg, au declarat două surse familiarizate cu situația pentru The Jerusalem Post.

Situată în Golful Persic, insula Kharg servește drept principal centru al Iranului pentru exporturile de petrol, 90% din țițeiul său fiind destinat Republicii Populare Chineze.

În ultimele zile, au început discuții în cadrul administrației americane cu privire la posibilitatea de a ocupa insula pentru a obliga Iranul să înceteze blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Țările din Golf îi cer lui Trump să continue atacurile din Iran. Cum și-au schimbat opinia în câteva zile
Mai sunt câteva ore din ultimatumul dat de Trump Iranului. Economia globală, afectată major de situația din Strâmtoarea Ormuz. Trump merge în Israel. Live Text
Mii de pușcași marini, pregătiți să cucerească Insula Kharg

Un oficial american a confirmat pentru The Jerusalem Post că „armata americană a accelerat desfășurarea a mii de pușcași marini și personal al Marinei în Orientul Mijlociu”.

Această desfășurare include Grupul de Pregătire Amfibie USS Boxer, care include nava de asalt amfibie USS Boxer – care funcționează ca un portavion ușor – alături de docurile de transport amfibie USS Portland și USS Comstock.

Aceste trei nave transportă aproximativ 4.500 de pușcași marini și personal de luptă suplimentar.

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Atacul, posibil după expirarea ultimatumului lui Trump

În urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, SUA au atacat ținte militare de pe insula Kharg, după care președintele american Donald Trump a scris pe Twitter: „Am distrus toate țintele militare de pe insulă”. Președintele a adăugat că a decis să nu distrugă întreaga infrastructură petrolieră a insulei la momentul respectiv, dar a avertizat: „Dacă Iranul împiedică mișcarea în Strâmtoarea Ormuz, voi reconsidera situația”.

Între timp, Trump a amenințat Iranul sâmbătă, declarând că, dacă blocada strâmtorii nu este ridicată, va viza centralele electrice iraniene.

Având în vedere răspunsul sfidător al Iranului la avertismentele președintelui, este considerat puțin probabil ca acesta să pună capăt blocadei navale în mod voluntar. Prin urmare, ipoteza actuală de lucru este că va fi necesară o operațiune militară pentru a asigura libertatea navigației în strâmtoare.

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
