Trump a avut dreptate cu privire la Iran, arată experții, după atacul spre baza Diego Garcia

Președintele american Donald Trump a avut dreptate cu privire la capacitatea regimului din Iran de a lansa rachete cu rază lungă de acțiune, după cum s-a dovedit prin atacul eșuat lansat de Teheran înspre baza britanică Diego Garcia, spun experții, citați de Fox News. Incidentul arată că Europa este vulnerabilă, mai avertizează analiștii.

Republica Islamică Iran și-a intensificat semnificativ efortul de război împotriva SUA prin lansarea, vineri, a două rachete balistice cu rază intermediară de acțiune asupra orașului Diego Garcia, o bază militară cheie operată de SUA și Marea Britanie în Oceanul Indian.

Țintirea bazei Diego Garcia, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de Iran, înseamnă că capacitățile de rachete ale Teheranului par să fi depășit limitele recunoscute anterior.

În perioada premergătoare Operațiunii Epic Fury din 28 februarie, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susținut: „Am menținut intenționat raza de acțiune a rachetelor noastre sub 2.000 de kilometri, astfel încât să nu avem această capacitate. Și nu vrem să facem asta pentru că nu avem ostilitate față de poporul Statelor Unite și față de toți europenii.”

Sâmbătă, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat: „Chiar ieri, Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două etape, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, către o țintă americană de pe insula Diego Garcia. Aceste rachete nu erau destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele Europei - Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de acțiune directă a amenințării.”

Purtătorul de cuvânt al IDF, Nadav Shoshani, a criticat puternic minciunile regimului din Iran, scriind pe X: „Cu doar 3 zile înainte de război, regimul iranian a declarat că nu deține rachete cu rază lungă de acțiune. Astăzi, minciunile lor au fost din nou expuse, când rachetele au fost lansate la 4.000 km distanță de Iran. Sperau să mintă și să devină o forță care poate teroriza lumea. Noi nu i-am crezut”.

Jason Brodsky, directorul de politici al organizației United Against Nuclear Iran (UANI), a declarat pentru Fox News: „Administrația Trump, invocând amenințarea Iranului cu rachete ca justificare pentru Operațiunea Epic Fury, a avut, prin urmare, justificare în decizia sa de a întreprinde acțiuni militare, deoarece Iranul a refuzat în mod constant să negocieze programul său de rachete”.

„De asemenea, arată cât de periculos este să te bazezi exclusiv pe fatwa-urile iraniene privind armele nucleare și pe retorica publică a liderului suprem în formularea politicii SUA. Atâta timp cât Iranul își păstrează capacitatea tehnică dincolo de declarațiile publice, reprezintă o amenințare.”

„Cred că este un mesaj că IRGC este la conducere în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei”, a spus Brodsky. „Când Khamenei era în viață, el a limitat raza de acțiune a programului de rachete al Iranului la 2.000 de kilometri. Khamenei a povestit în 2018 cum a respins propunerile comandanților IRGC care doreau să mărească raza de acțiune la până la 5.000 de kilometri”.

„Dar acum, că a murit, acele voci din IRGC care doreau să mărească raza de acțiune sunt probabil cele care conduc agenda. Lansarea rachetelor a fost probabil menită ca un semnal al capacităților IRGC de a amenința aliații SUA dincolo de Orientul Mijlociu.” „De exemplu, aceasta amenință Europa.”

Cele două rachete iraniene cu rază lungă de acțiune nu au lovit baza Diego Garcia, dar tentativa de atac a marcat o extindere semnificativă a amenințării Iranului dincolo de Orientul Mijlociu și către un important centru strategic american. O rachetă ar fi eșuat în zbor, în timp ce o navă de război americană a lansat un interceptor SM-3 asupra celeilalte, au declarat oficialii.

Baza îndepărtată este un punct de lansare critic pentru bombardierele americane, submarinele nucleare și alte active strategice.

Ilan Berman, vicepreședinte al Consiliului American pentru Politică Externă din Washington, D.C., a declarat pentru Fox News: „Lansarea subliniază punctul de vedere al președintelui despre faptul că Iranul este o amenințare iminentă. Este ușor pentru observatorii ocazionali să o ignore, dar maturitatea crescândă a programelor strategice ale Iranului, la plural, a extins exponențial amenințarea pe care o reprezintă Republica Islamică dincolo de Orientul Mijlociu.

„Asta încearcă să abordeze Epic Fury. Administrația consideră, absolut corect, în opinia mea, că aceste tipuri de capabilități nu pot fi lăsate în mâinile unui regim radical, prădător”, a mai spus Breman.

„În ciuda negărilor publice, este clar că regimul iranian lucrează de ani de zile la extinderea razei de acțiune a capabilităților sale în materie de rachete balistice. Lansarea către Diego Garcia confirmă că a făcut progrese reale către acest obiectiv și este deja capabil să pună în pericol ținte aflate în aceeași rază de acțiune ca Europa Centrală și de Est. Mai mult, este clar că regimul își propune să aibă capacități și mai mari și că, dacă sunt lăsate intacte, rachetele balistice iraniene ar atinge în curând o rază de acțiune intercontinentală”, a mai spus vicepreședintele Consiliului American pentru Politică Externă

Berman, autorul cărții „Ambiția mortală a Iranului: Căutarea Republicii Islamice pentru puterea globală”, a adăugat: „Dezvoltarea paralelă pe care Iranul a realizat-o în cadrul programului său spațial este semnificativă. Racheta de propulsie utilizată pentru a plasa încărcături utile pe orbită poate fi cuplată cu o rachetă cu rază medie de acțiune pentru a crea capabilități cu rază de acțiune intercontinentală. Înainte de război, vedeam o convergență clară a programelor strategice ale regimului: activitatea sa în domeniul rachetelor balistice, capacitățile sale spațiale și programul său nuclear”.

El a avertizat cu privire la amenințarea gravă iraniană la adresa Europei continentale. „Europa este absolut în pericol, așa cum arată clar recenta lansare”, a spus Berman. „Nu aș spune însă că eșecul de a recunoaște acest lucru până în prezent s-a datorat unei mari înșelăciuni din partea Teheranului. Este mai degrabă atribuibil orbirii voite din partea elitelor europene cu privire la amploarea amenințării pe care o reprezintă regimul iranian, precum și încrederii nejustificate în diplomație și controlul armelor pentru a o limita”.

Sâmbătă, Regatul Unit a condamnat atacul. „Atacurile nesăbuite ale Iranului, care atacă regiunea și țin ostatică Strâmtoarea Ormuz, reprezintă o amenințare la adresa intereselor britanice și a aliaților britanici”, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie într-un comunicat.

„Avioanele RAF și alte active militare britanice continuă să apere poporul și personalul nostru din regiune. Acest guvern a dat permisiunea SUA să utilizeze baze britanice pentru operațiuni defensive specifice și limitate”, a mai spus ministrul britanic al Apărării.