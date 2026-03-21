Trump: SUA iau în calcul încheierea operațiunii din Iran. Atac nereușit al Teheranului asupra bazei Diego Garcia. Regimul iranian trece la amenințări teroriste directe. Live text

Administrația Trump analizează opțiunile pentru a securiza sau extrage materialele nucleare ale Iranului, relatează CBS News, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Planificarea a inclus, se pare, și desfășurarea potențială a forțelor din cadrul Comandamentului Operațiunilor Speciale Întrunite, o unitate de elită însărcinată de obicei cu misiuni sensibile de contraproliferare. Cu toate acestea, se spune că Trump nu a luat încă o decizie cu privire la continuarea unei astfel de operațiuni.

Potrivit CBS, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat că este responsabilitatea Pentagonului să pregătească opțiunile potențiale, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului nu a comentat imediat această chestiune.

În vara trecută, Iranul acumulase aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit cu până la 60%, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, plasându-l la un pas tehnic scurt de nivelurile de armament. Se crede că o mare parte din acest material rămâne îngropat în siturile nucleare lovite în operațiunile americane din timpul războiului de 12 zile.

Oficialii americani au declarat că recuperarea uraniului puternic îmbogățit al Iranului este încă în curs de luare în considerare, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, menționând la începutul acestei săptămâni că este „o opțiune pe masă”.

Cu tot mai mare parte din capacitățile militare distruse, Iranul trece la amenințări teroriste directe. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, a amenințat că „parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice” din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru „inamici”, potrivit Associated Press.

Comisia Europeană îndeamnă statele UE să reducă obiectivele de stocare a gazelor naturale și să înceapă realimentarea treptată a rezervelor pentru a reduce cererea, după ce războiul din Iran a perturbat furnizorii cheie și a declanșat o creștere a prețurilor la energie, relatează Financial Times.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, instruiește statele membre să reducă obiectivul de realimentare pentru instalațiile lor de stocare a gazelor la 80% din capacitate, cu 10 puncte procentuale sub obiectivele oficiale ale UE, „cât mai devreme posibil în sezonul de realimentare pentru a oferi certitudine și reasigurare participanților la piață”, se arată în ziarul care citează o scrisoare.

Departamentul Trezoreriei a declarat că va permite temporar vânzarea de petrol iranian aflat sub sabcțiuni și aflat deja pe mare, o măsură care, conform oficialilor, ar putea aduce aproximativ 140 de milioane de barili pe piață și ar putea reduce presiunea din cauza creșterii prețurilor. Rămâne neclar cât din această aprovizionare poate fi redirecționată rapid.

Într-o postare pe rețelele de socializare, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a încadrat această măsură ca parte a campaniei administrației împotriva Iranului, argumentând că SUA ar putea estompa influența Teheranului asupra piețelor energetice prin eliberarea barilurilor blocate care erau destinate în mare parte Chinei.

Măsura are un domeniu de aplicare restrâns - acoperind petrolul aflat deja în tranzit și serviciile conexe, cum ar fi andocarea și asigurările - interzicând în același timp noi achiziții sau producție și menținând restricții mai largi privind sancțiunile.

Măsura se bazează pe o măsură similară care permite vânzările de încărcături de petrol rusesc aflate deja pe mare, ceea ce a stimulat achizițiile de la rafinăriile asiatice. Analiștii au remarcat că executarea unor astfel de măsuri la scară largă poate fi dificilă și că acestea ar putea avea un impact doar temporar asupra prețurilor.

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA ia în considerare „încheierea” operațiunii sale militare din Iran, adăugând că alte țări ar trebui să supravegheze Strâmtoarea Ormuz, potrivit WSJ.

Președintele a spus că ar putea „purta un dialog” cu liderii iranieni, dar a adăugat: „Nu vreau să fac un armistițiu... Nu faci un armistițiu atunci când distrugi literalmente cealaltă parte.”

Pentagonul a anunțat că trimite trei nave de război și mii de pușcași marini suplimentari în Orientul Mijlociu, în a doua desfășurare de pușcași marini în regiune în ultima săptămână.

Pe măsură ce războiul se apropia de pragul de trei săptămâni, Iranul a afișat sfidare, noul lider suprem declarând că „siguranța trebuie luată” de la inamicii țării, iar forțele sale armate promițând să-i urmărească chiar și în locuri turistice.

În aceeași postare, Trump a spus că SUA sunt „foarte aproape de a-și îndeplini” obiectivele în acest conflict. El a spus că aceste obiective erau:

Degradarea capacităților de rachete ale Iranului.

Eliminarea armelor navale, a forțelor aeriene și antiaeriene ale Iranului.

Împiedicarea apropierii Iranului de capacitățile nucleare.

Protejarea aliaților din Orientul Mijlociu, precum Israel, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit.

A 22-a zi de război în Iran a început cu încercarea Teheranului de a lovi baza americano-britanică Diego Garcia cu rachete balistice, dar fără succes, potrivit The Wall Street Journal. De asemenea, rămășițele regimului ayatollahilor au lansat noi atacuri asupra Arabiei Saudite și Kuweitului.

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază medie de acțiune asupra bazei Diego Garcia, dar nu a lovit baza militară americano-britanică din Oceanul Indian, relatează Wall Street Journal, citând mai mulți oficiali americani.

Una dintre rachete a eșuat în zbor, în timp ce o navă de război americană a lansat un interceptor SM-3 asupra celeilalte, deși nu s-a putut stabili dacă interceptarea a reușit, arată ziarul. Casa Albă, ambasada britanică la Washington și Ministerul Apărării din Marea Britanie nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Încercarea Iranului de a lovi baza, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul țării, indică faptul că rachetele Republicii Islamice au o rază de acțiune mai mare decât a recunoscut anterior.

Țintirea bazei Diego Garcia de către Iran, aflat la aproximativ 4.000 de kilometri de Iran, indică faptul că rachetele sale au o rază de acțiune mai mare decât a recunoscut anterior Teheranul, subliniază WSJ. Acesta notează că ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susținut luna trecută că Iranul a limitat raza de acțiune a rachetelor sale la 2.000 de kilometri.

Arabia Saudită a interceptat 22 de drone în estul țării, a declarat ministerul său al apărării, în timp ce Iranul continuă să atace națiunile din Golf.

„10 drone interceptate și distruse în regiunea estică”, postează ministerul saudit al apărării pe X.

Ministerul postează ulterior că apărarea sa aeriană a doborât încă 12 drone, tot în est.

Iranul a continuat atacurile de represalii asupra Arabiei Saudite și a națiunilor învecinate, ca răspuns la atacurile americane și israeliene care au declanșat un război care s-a răspândit în Orientul Mijlociu de la sfârșitul lunii trecute.

Atacurile asupra națiunilor bogate în petrol, dintre care unele au vizat instalații energetice, au exacerbat îngrijorările privind un șoc global al aprovizionării cu energie.

Armata kuweitiană declară că sistemele sale de apărare aeriană au răspuns la un atac cu rachete și drone în această dimineață, în timp ce Iranul continuă să atace națiunile din Golf.

„Apărarea aeriană kuweitiană răspunde în prezent la amenințări ostile cu rachete și drone”, se arată într-un comunicat al armatei.